Le programme Motorola Ready For permet de connecter sans fil les smartphones aux ordinateurs

L’idée d’utiliser le smartphone comme un PC de bureau avec les bons accessoires n’est pas vraiment nouvelle, mais très peu de fabricants ont poussé ce concept jusqu’au bout. Jusqu’à récemment, seuls Samsung et Huawei ont réellement investi des ressources pour donner à Android une expérience de type bureau lorsqu’il est connecté à un écran externe ou même à un ordinateur Windows.

Au début de l’année, Motorola a présenté sa propre version de ce concept avec la plateforme bizarrement nommée « Ready For », et elle va maintenant aller plus loin avec la connectivité sans fil et une nouvelle option Ready For PC.

Motorola fait en fait deux annonces concernant sa fonction Ready For. Ready For prend désormais en charge une connexion sans fil avec n’importe quel écran ou appareil qui agit comme un récepteur Miracast, de sorte que vous n’aurez pas à chercher des câbles. Une fois connecté, le smartphone peut même faire office de télécommande « aérienne », de sorte que le curseur à l’écran suit le mouvement de votre main et de votre smartphone.

La mise à jour la plus intéressante qui s’appuie sur la première est Ready For PC. En bref, un smartphone Motorola pris en charge peut se connecter sans fil à un appareil Windows situé sur le même réseau local ou sur un hotspot partagé.

Une fois connecté, vous pouvez facilement partager du contenu entre le smartphone et le PC et même afficher les notifications du smartphone depuis le PC.

Utiliser le smartphone comme une webcam Full HD pour les appels vidéo

Motorola ne précise pas si son expérience Ready For Desktop sera disponible avec cette connexion Ready for PC, tout comme Samsung DeX. Cependant, elle présente une caractéristique que DeX n’a pas. Avec Ready For PC, vous pouvez utiliser le smartphone comme une webcam Full HD pour les appels vidéo et le streaming en direct.

La nouvelle connectivité sans fil de Ready For est disponible à la fois sur le Motorola Edge 20 Pro et le Edge 20. Ready For PC, quant à lui, est compatible avec le Motorola Edge 20 Pro (filaire et sans fil), le Edge 20 (sans fil) et le Edge 20 Lite. Toutefois, seuls les Motorola Edge 20 Pro et Edge 20 prennent en charge la fonction webcam de Ready For PC.