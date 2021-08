by

by

Google va bloquer les ouvertures de session pour Android 2.3 et les versions inférieures

Google va bloquer les ouvertures de session pour Android 2.3 et les versions inférieures

Le système d’exploitation Android de Google a beaucoup évolué depuis que les premiers téléphones fonctionnant sous Android ont été commercialisés en 2008. Et, le maintien du support des anciennes versions d’Android devient de plus en plus difficile avec le temps.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y a quelques années, Google ait annoncé qu’il mettrait largement fin à la prise en charge des appareils fonctionnant sous Android 2.3.7 Gingerbread ou une version inférieure en exigeant des utilisateurs qu’ils disposent d’appareils Android 4.0 ou plus récents pour accéder au Google Play Store et aux autres services Play.

Google a commencé à envoyer des e-mails pour informer les utilisateurs que l’entreprise mettra bientôt fin à la prise en charge des anciennes versions d’Android. Selon l’un de ces e-mails, partagé sur r/Android et relayé par 9to5Google, vous ne pourrez plus vous connecter aux applications Google si vous utilisez un smartphone fonctionnant sous Android 2.3.7 ou une version inférieure à partir de septembre prochain.

La nouvelle restriction entrera en vigueur le 27 septembre. Les versions d’Android concernées sont les suivantes :

Android 1.0/1,1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2,0/2,1 Eclair

Android 2.2 – 2.2.3 Froyo

Android 2.3 – 2.3.7 Gingerbread

Pour mettre cela en perspective, Android 2.3.7 Gingerbread a été publié en septembre 2011. « Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, Google n’autorisera plus la connexion sur les appareils Android fonctionnant avec Android 2.3.7 ou une version inférieure à partir du 27 septembre 2021. Si vous vous connectez à votre appareil après le 27 septembre, vous risquez d’obtenir des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayez d’utiliser les produits et services Google tels que Gmail, YouTube et Maps », peut-on lire sur la page d’assistance de Google.

Pas de quoi paniquer

Google indique quelques scénarios dans lesquels vous obtiendrez des erreurs de connexion lorsque vous essaierez de vous connecter aux applications et services Google à partir de votre ancien téléphone Gingerbread :

Effectuez une réinitialisation d’usine de votre appareil et essayez de vous connecter

Changez votre mot de passe soit sur l’appareil, soit sur un autre appareil, ce qui vous déconnecte partout ailleurs. Lorsque vous essayez de vous connecter à nouveau, vous recevez un message d’erreur

Supprimez votre compte de votre appareil et ajoutez-le à nouveau

Créez un compte sur l’appareil

Ces modifications apportées par Google n’affecteront pas la plupart des utilisateurs d’Android, mais elles pourraient décevoir certains d’entre eux qui chérissent encore leurs anciens smartphones Android. Quand avez-vous utilisé pour la dernière fois un téléphone Android Gingerbread ?