Les Reels sur Instagram peuvent désormais être deux fois plus longues

Dans une mise à jour tout à fait sans surprise, Instagram a annoncé aujourd’hui que la limite de durée des Reels passe de 30 à 60 secondes pour tous les utilisateurs.

Instagram expérimente depuis quelque temps déjà des Reels plus longs, après avoir fait passer les Reels de 15 à 30 secondes en septembre dernier. Étant donné que TikTok permet désormais de télécharger des clips plus longs (jusqu’à 3 minutes) et que les Shorts de YouTube peuvent également durer jusqu’à 60 secondes, il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Instagram ne suive la tendance.

C’est d’ailleurs un peu ce que fait Instagram de nos jours, non ? Cependant, c’est particulièrement intéressant dans le cas d’Instagram, car il permet déjà de télécharger des vidéos plus longues dans ses autres éléments. Les vidéos du flux régulier peuvent durer jusqu’à 60 secondes, tandis que vous pouvez également télécharger des vidéos plus longues par bribes de 15 secondes dans les Stories, et des clips d’une heure dans IGTV (lorsque vous les téléchargez depuis le Web).

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Étant donné cela, l’extension des Reels pourraient écarter certaines fonctionnalités de la plateforme.

Ou peut-être pas. En réalité, cela donnera simplement à davantage d’utilisateurs la possibilité de créer des clips plus longs, ou de réaffecter les mêmes publications qu’ils téléchargent déjà sur TikTok et YouTube Shorts de toute façon. En s’alignant sur ces autres options, Instagram accueille probablement davantage de publications croisées, ce qui lui donnera plus de contenu pour les Reels, mais rendra aussi l’expérience plus répétitive entre les applications.