Le smartphone 5G de BlackBerry est apparemment toujours d’actualité

Le sort de la marque BlackBerry ne tient plus qu’à un fil à ce jour. Sans nouvelles licences, le nom pourrait bien tomber dans l’oubli d’ici un an environ. Il y a certainement encore des fans du design emblématique du téléphone QWERTY, mais eux aussi pourraient voir leur nombre diminuer à mesure que le temps passe sans qu’aucun nouveau smartphone BlackBerry ne soit commercialisé.

Malheureusement, il n’y a aucun engagement quant à une nouvelle date de lancement, et la société est probablement prudente quant aux promesses qu’elle ne pourra pas tenir une fois de plus. Il n’y a même pas de teaser sur ce que l’on peut attendre du smartphone, comme un clavier traditionnel BlackBerry QWERTY.

Cela dit, elle n’offre pas vraiment plus d’espoir qu’auparavant. Elle a en effet lancé un « Pre-Commitment Program » pour inviter les personnes réellement désireuses de voir un tel smartphone fabriqué . Il s’agit en quelque sorte d’un programme d’Insiders, qui promet un accès anticipé aux informations et au smartphone lui-même, tout en permettant de contribuer à la conception du produit.