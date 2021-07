Google Drive vous permet désormais de bannir les spammeurs

Google a annoncé avoir ajouté la possibilité de bloquer d’autres utilisateurs dans Google Drive afin de réduire le nombre de spams sur son service de stockage sur le cloud. Cette fonctionnalité, qui sera déployée au cours des deux prochaines semaines, empêche également les comptes d’accéder aux fichiers que vous avez partagés avec eux par le passé et supprime tous leurs fichiers passés de votre disque.

« Les fonctionnalités de partage de Drive favorisent la productivité et la collaboration, mais les personnes mal intentionnées peuvent abuser des outils destinés à faciliter le partage » explique Google dans son communiqué. « C’est pourquoi nous créons un moyen de bloquer d’autres utilisateurs ».

Une fois bloqué, un utilisateur ne pourra partager aucun élément de Google Drive avec vous et les éléments appartenant à cet utilisateur ne pourront pas être partagés avec vous ni même affichés lorsque vous naviguez sur Google Drive. Dans le même temps, vos fichiers ne seront plus accessibles à l’utilisateur que vous avez bloqué, même si vous avez déjà partagé des éléments avec lui.

Il convient de noter que vous ne pourrez pas bloquer vos collègues ou d’autres utilisateurs de votre domaine et que le blocage d’un utilisateur sur Drive l’empêchera également d’interagir avec vous sur d’autres applications et services de Google Workspace.

Disponible pour tous

Cette nouvelle fonctionnalité peut s’avérer très utile, notamment lorsqu’il s’agit d’un utilisateur qui a l’habitude d’envoyer du spam ou du contenu abusif. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour vous débarrasser en une seule fois de tous les spams ou contenus abusifs partagés par un utilisateur spécifique.

La possibilité de bloquer d’autres utilisateurs dans Google Drive est désormais offerte à tous les clients de Google Workspace ainsi qu’aux clients G Suite Basic et Business, en plus des utilisateurs possédant un compte Google personnel. Selon la page d’assistance de Google, l’option permettant de bloquer un utilisateur apparaît si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier qu’il a partagé avec vous dans Drive. Il existe également une option permettant de débloquer les utilisateurs plus tard si vous changez d’avis.