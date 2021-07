Le lancement de l’iPhone 13 sera probablement virtuel

Si vous êtes enthousiaste à l’idée d’y assister, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un lancement beaucoup plus pacifique que ses révélations physiques, car la société a monté de rapides vidéos plutôt que ses lancements plus discrets sur scène.

Les fuites et les rumeurs les plus récentes suggèrent que le lancement de l’iPhone 13 d’Apple aura lieu début septembre, le 14 septembre serait la date la plus probable pour l’annonce.

Plus tôt en juillet, la société a déclaré qu’elle ne demanderait pas à ses employés de retourner au bureau avant octobre, au plus tôt. Lorsque cela se produira, Apple s’attendra à ce que ses employés travaillent au moins trois jours par semaine dans un bureau.

Gurman poursuit : « Au lieu de cela, attendez-vous à une autre vidéo promotionnelle sur le site Web d’Apple et sur YouTube, plus un accent sur les ventes en ligne ».

Ce nouveau rapport provient de Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter Power On . Il écrit : « Si tous les employés d’Apple étaient de retour au bureau comme prévu initialement, et si les cas d’infections étaient faibles, il serait plausible de penser qu’Apple se préparerait à son premier événement produit en personne depuis 2019 ».

Ce n’est peut-être pas une grande surprise pour beaucoup, mais avec la réouverture du monde après les confinements ici et là dans le monde entier, on pensait qu’Apple pourrait organiser un événement physique pour son prochain grand lancement que nous attendons vers le début du mois de septembre.

L’ iPhone 13 devrait faire ses débuts plus tard en 2021, et un nouveau rapport suggère que la société n’organisera pas d’événement physique pour le lancement en raison de la pandémie de Covid-19.