Spotify pour Android teste une nouvelle interface de mini lecteur flottant

Spotify déploie progressivement un nouveau mini lecteur sur Android. Il a un effet flottant et offre des coins arrondis, ce qui le rend plus moderne et plus agréable visuellement pour les utilisateurs. En outre, il change désormais de couleur en fonction de la pochette de l’album. Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement.

Le géant du streaming musical est connu pour mettre à jour les éléments de son interface utilisateur très souvent. La nouvelle interface du mini lecteur de Spotify est dotée d’éléments qui sont actuellement à la mode, à savoir les coins arrondis et les couleurs vives. Cette refonte va sûrement être appréciée par les utilisateurs de Spotify.

Comme l’ont remarqué les gens d’Android Police, le nouveau mini-lecteur de Spotify est disponible dans la version stable d’Android. Dans le style typique de Spotify, la fonctionnalité est déployée côté serveur et vous ne la verrez peut-être pas immédiatement même si vous utilisez la dernière version. J’ai vérifié sur trois appareils avec la dernière version de Spotify et il n’était pas disponible de mon côté.

À en juger par les images partagées par Android Police, un changement notable ici est le repositionnement de la barre de progression. Alors que celle-ci se trouvait auparavant en haut du mini lecteur, le nouveau design la déplace en bas. Regardez la comparaison de l’ancien mini lecteur Spotify et du nouveau ci-dessous :

Ancien Nouveau

Il est intéressant de noter que le mini-lecteur choisit également la couleur d’accentuation de la pochette d’album de la chanson. Les boutons Accueil, Recherche et Votre bibliothèque, situés sous les commandes du lecteur multimédia, ont un fond transparent.

Découvrez les différentes variantes de couleurs du mini lecteur Spotify ci-dessous :

Un style plus contemporain

Pour l’instant, nous devons attendre que Spotify déploie cette fonctionnalité à grande échelle. Pour augmenter vos chances de recevoir la fonctionnalité dès maintenant, assurez-vous que l’application Spotify est mise à jour avec la dernière version disponible sur Google Play Store.

Dans l’ensemble, toutes ces modifications apportées au mini-lecteur donnent à l’application de streaming musical Spotify un style plus contemporain. À première vue, il semble que Spotify se débarrasse de ses directives de conception carrés et adopte un style plus arrondi, qui est d’ailleurs très beau.