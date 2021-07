Instagram permet aux utilisateurs de co-rédiger des publications et des Reels

« La collaboration est une énorme partie de la façon dont les gens se connectent sur Instagram. Pour rendre cela plus facile, nous testons une nouvelle façon pour les gens de co-rédiger les publications de flux et les Reels, appelée Collab », a écrit Vishal Shah, vice-président du produit chez Instagram.

De plus, la publication atteindra les abonnés des deux comptes . Les publications partagées à l’aide de cette fonctionnalité partageront également le nombre de vues, le nombre de j’aime et les commentaires.

Instagram a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité où les créateurs auront la possibilité de coécrire des publications et des Reels avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Appelée Collab, Instagram teste actuellement cette fonctionnalité en Inde et au Royaume-Uni.