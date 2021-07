La vitesse de charge du OnePlus Nord 2 est confirmée, et elle impressionne

Nous vivons maintenant dans un monde où les smartphones bon marché peuvent obtenir des caractéristiques premium comme des chipsets de pointe et des caméras haute résolution, et comme le prouve le OnePlus Nord 2, la charge rapide est un autre outil qui n’est plus exclusif aux smartphones coûteux.

Avant l’événement de lancement du OnePlus Nord 2 ce jeudi 22 juillet, la société a teasé diverses caractéristiques du prochain smartphone sur Twitter, et plus récemment la capacité de la batterie de l’appareil et la vitesse de charge ont été détaillées.

Tout d’abord, nous savons que le OnePlus Nord 2 aura une batterie de 4 500 mAh. C’est une bonne taille pour un smartphone — pas très grande, mais pas trop petite – mais ce n’est pas la partie vraiment intéressante de l’information du jour.

La spécification qui attire l’attention est la charge rapide de 65 W du smartphone, ce qui est impressionnant pour un appareil à ce prix. En fait, sur le marché des smartphones de milieu de gamme que le Nord 2 va probablement pénétrer, seuls les smartphones Realme, comme le Realme GT, peuvent se vanter de cette caractéristique.

Realme est une société sœur de OnePlus également, les deux étant détenues par BBK Electronics, et nous voyons souvent des marques sous l’égide partager la technologie.

We gave Nord 2 a 4500 mAh battery and Warp Charge 65. The result? Warp-speed charging giving you a full day’s power in just 15 minutes. pic.twitter.com/SpfsWcv4p7 — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 20, 2021

De quoi se démarquer de la concurrence

La charge de 30W du OnePlus Nord était assez bonne en termes de vitesse de charge, mais même au milieu des années 2020, beaucoup d’autres smartphones bon marché avaient une charge de 30 W également. La charge de 65 W du OnePlus Nord 2 l’aidera à se démarquer beaucoup plus. Alors, quels seront les temps de charge du OnePlus Nord 2 ? OnePlus affirme que vous obtiendrez une « journée complète de charge en seulement 15 minutes », mais ce que signifie une « journée complète » est vague.

Nous savons beaucoup de choses sur le OnePlus Nord 2, et avec un lancement dans un jour seulement, il faudra patienter un peu pour tout connaître de ce dernier.