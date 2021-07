Nothing ear(1) : quelques caractéristiques avant l’annonce complète

Avec toutes ces annonces, nous sommes à une semaine de la révélation officielle des Nothing ear(1) prévue pour le 27 juillet. A cette date, nous espérons non seulement voir enfin les écouteurs, mais également obtenir une fiche technique complète.

Il semble donc que l’étui aura une capacité de charge rapide, mais Nothing n’a pas révélé combien de temps il faut pour recharger une paire d’écouteurs de l’état mort à 100 %. Nothing a également déclaré que l’étui de charge sera doté d’une fonction de recharge sans fil.

Ce n’est pas mal, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c’est que 10 minutes de charge dans l’étui suffisent à fournir aux écouteurs ear(1) jusqu’à 6 heures d’autonomie avec l’ANC activé et 8 heures avec l’ANC désactivé .

Rappelez-vous que nous n’avons même pas vu les écouteurs qui utiliseront cet étui de charge, donc Nothing nous fournit des informations au compte-gouttes sur les ear(1) . Néanmoins, certaines nouvelles valent mieux que rien, et les spécifications de l’étui de charge nous donnent au moins un aperçu de la durée de vie des écouteurs avec un étui entièrement chargé.

Depuis environ un mois, Nothing fait des allusions à ses futurs écouteurs sans fil ear(1) . Tout d’abord, nous avons reçu un teaser sur la date de révélation, puis nous avons appris que ces écouteurs ne coûteraient que 99 euros. Ensuite, Nothing a annoncé qu’elle s’associait à StockX pour mettre aux enchères les 100 premières paires d’écouteurs ear(1) en tant que premier produit vendu par DropX. Aujourd’hui, une semaine avant l’annonce officielle des écouteurs, nous avons appris les spécifications de l’étui de charge.