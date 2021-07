L’iPad mini 6 pourrait être équipé du même processeur A15 que l’iPhone 13

Un nouveau rapport publié cette semaine apporte un éclairage sur le futur iPad mini 6 ainsi que sur le prochain modèle d’iPad « de base » d’Apple. La société équiperait l’iPad Mini 6 d’une puce A15 et d’un connecteur USB-C, tout en mettant à jour l’iPad avec une puce A13.

L’iPad mini 6 a déjà fait l’objet de nombreux rapports et fuites par le passé, mais un nouveau rapport de 9to5Mac ajoute quelques détails supplémentaires. Citant des sources familières avec le produit, le nouvel iPad mini serait équipé d’un processeur Apple A15. De précédentes rumeurs avaient annoncé que la tablette mini serait équipée de la puce A14. Apple n’a pas encore annoncé le processeur A15, mais il est probable qu’elle le fasse avec le lancement de l’iPhone 13, prévu pour cet automne.

En outre, le rapport de 9to5Mac note également que Apple travaille sur une variante de l’A15X, probablement destinée au rafraîchissement de l’iPad Pro en 2022.

Outre la puce, le rapport ajoute que l’iPad mini passera de la connexion Lightning à l’USB-C, ce qui en fait le dernier iPad d’Apple à le faire. Il adoptera également un Smart Connector comme l’iPad, ce qui permettra d’améliorer la gamme de périphériques, y compris les claviers.

Les précédents rapports sur l’iPad Mini indiquaient que la tablette serait un modèle plus grand de 8,4 pouces dont le design s’inspire de l’iPad Air. Il a été prédit qu’elle serait équipée d’un capteur Touch ID sur le côté, comme l’iPad Air, et Apple prévoirait des options de couleur argent, noir et or.

Quelques informations sur le nouvel iPad

En dehors de l’iPad mini, le rapport de 9to5Mac a également partagé quelques informations sur la refonte par Apple de l’iPad. Apple devrait l’équiper d’une puce A13, et le redessiner pour qu’il corresponde à l’esthétique de l’iPad Air 3. Il ne s’agira pas d’un changement majeur, mais l’iPad disposera d’une plus grande marge de manœuvre pour jouer à des jeux exigeants et sera un peu plus résistant à l’avenir.

Il n’y a pas encore de rapports sur la date précise de lancement des nouveaux iPad, mais Apple pourrait les lancer en septembre aux côtés de l’iPhone 13, ou les lancer lors d’un événement axé sur l’iPad plus tard à l’automne comme les années précédentes.