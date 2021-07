by

Avec Pocket Casts, il sera plus facile d’ajouter des podcasts sur WordPress

Les startups, les petites entreprises et les créateurs de contenu pourront bientôt intégrer facilement des podcasts sur les sites Web WordPress, suite à l’acquisition de l’application Pocket Casts par la société mère Automattic.

Dans un article de blog de WordPress.com, Automattic a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir continuer à offrir à nos utilisateurs une multitude de moyens de raconter et de s’engager dans des histoires qui comptent ».

« En tant que partie intégrante d’Automattic, Pocket Casts continuera à vous fournir les fonctionnalités nécessaires pour profiter de vos podcasts préférés (ou trouver quelque chose de nouveau) ».

Automattic semble déjà vouloir intégrer l’application podcast à plusieurs niveaux dans sa plateforme de blogging, dans le but de faciliter la distribution et l’écoute de podcasts en ligne. Les cofondateurs de Pocket Casts, Russell Ivanovic et Philip Simpson, resteront à la tête de l’équipe de l’application sous Automattic.

Propriété d’un consortium de stations de radio publiques NPR, WNYC Studios, WBEZ Chicago et This American Life, Pocket Casts affirme pouvoir offrir aux amateurs de podcasts un meilleur contrôle de leur expérience d’écoute grâce à des fonctionnalités qui facilitent la découverte et l’organisation des podcasts, ainsi que de puissants outils permettant de personnaliser l’expérience d’écoute.

Des acquisitions diverses et variées

Pocket Casts intègre des fonctions telles que la lecture à vitesse variable, l’option de réduction du silence, l’augmentation du volume, une minuterie de sommeil, le stockage de médias personnels et la lecture autonome pour l’Apple Watch, ce qui contribue à offrir une expérience d’écoute rationalisée et personnalisée.

Automattic n’a pas révélé le montant qu’elle a dépensé pour l’acquisition de Pocket Casts, mais cette transaction est la dernière de la société dans une série d’achats cette année.

En juin 2021, l’entreprise a élargi son portefeuille avec l’acquisition de l’application de journalisme personnel Day One, et elle a aussi récemment acheté la société d’analyse web Parse.ly pour faciliter l’ajout d’analyses à ses sites WordPress.