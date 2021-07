Le nouvel iPad mini 6 attendu à l’automne avec un nouveau design

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer cet automne un nouvel iPad mini qui sera « la plus grande refonte de ses neuf ans d’histoire ».

Le nouvel appareil devrait présenter des bords plus fins, un écran plus grand, des performances plus rapides et un design analogue à celui du nouvel iPad Air de l’année dernière. Ce pourrait être un grand bouleversement pour la plus petite tablette d’Apple, dont le design est resté cohérent depuis ses débuts en 2012. Le nouvel iPad mini serait la 6e génération de la tablette, après une refonte de 2019 qui a ajouté la prise en charge du stylet Apple Pencil aux côtés d’un processeur A12 plus rapide.

Les nouvelles concordent avec les précédents rapports de Bloomberg sur le prochain appareil, qui a déclaré le mois dernier qu’il pourrait abandonner le bouton Touch ID pour permettre des bords d’écran plus étroits. Les rapports sur un design de style iPad Air suggèrent qu’il pourrait utiliser un capteur Touch ID intégré dans un bouton d’alimentation latéral.

L’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo a prédit que le prochain iPad mini d’Apple pourrait être doté d’un écran de 8,5 à 9 pouces, contre 7,9 pouces jusqu’à présent. Kuo a également précédemment suggéré qu’un futur iPad mini pourrait utiliser un écran Mini-LED analogue à celui que nous avons récemment vu dans le plus grand iPad Pro d’Apple.

Un nouvel iMac plus puissant

Concernant sa construction, quelques images ont suggéré que le prochain iPad mini aura une différence de 3 mm par rapport au modèle actuel. Ses dimensions seraient de 206,3 x 137,8 x 6,1 mm. En outre, il sera disponible en trois coloris différents : argent, noir et or. Le port Lightning a été remplacé par un port USB-C.

En plus du nouvel iPad mini, Gurman rapporte également qu’Apple a également un autre iMac alimenté par une puce Apple Silicon en cours de développement avec un écran plus grand que le récent modèle de 24 pouces. Le nouvel appareil serait destiné à remplacer le modèle existant de 27 pouces alimenté par une puce Intel.