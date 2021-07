iPhone 13 : voici à quoi pourrait ressembler votre prochain smartphone

L’iPhone 13 a été divulgué en fin de semaine dernière qui nous donne un aperçu clair de la forme de la gamme de smartphones. Le matériel, la partie la plus significativement différente de l’iPhone 12, apparaît ici en plusieurs tailles. L’iPhone 13 devrait avoir une date de sortie à la fin du mois d’octobre 2021.

Quatre modèles d’iPhone 13 apparaissent sur la dernière photo du smartphone de nouvelle génération d’Apple. Alors que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro semblent être très, très analogues en termes de taille, la différence de matrice de caméra devrait rendre le look des deux smartphones bien plus significatif que leurs prédécesseurs. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini auront probablement le même ensemble de caméras, et tous deux seront moins chers que les modèles Pro.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max apparaissent sur des images montrant l’ampleur de l’ensemble des caméras incrustées à l’arrière. Les trois caméras et au moins un capteur supplémentaire montrent comment Apple va améliorer l’expérience utilisateur avec ses modèles « Pro ». Évidemment, c’est ici que nous verrons la plus grande attention de la part d’Apple lors de son prochain événement.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini vont probablement modestement s’améliorer par rapport à ce qui est disponible sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini aujourd’hui. Leurs tailles devraient être de 5,4 pouces (pour le mini) et 6,1 pouces pour le modèle standard. Comme l’indiquent les modèles ici, on s’attend à ce que la disposition des caméras au dos de l’appareil soit un peu déplacée — vous obligeant à changer votre étui ou coque actuel.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient respectivement avoir un écran de 6,1 pouces et un écran de 6,7 pouces. Leur forme sera elle aussi suffisamment différente pour que vous deviez acheter un nouvel étui pour votre nouveau smartphone. Selon les rumeurs, l’iPhone 13 Pro et Pro Max sera doté de la technologie d’affichage ProMotion à 120 Hz.

Un lancement en septembre ?

Selon les dernières rumeurs, Apple organisera un événement en septembre 2021 avec des dates de sortie de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro qui seront fixées fin septembre ou encore octobre.

L’image que vous voyez ci-dessus provient du compte Weibo de la société Benks. Les images qui ont été partagées présentent des modèles factices conçus pour fonctionner avec les premiers étuis de l’iPhone 13. La société fabriquera des accessoires de type « coque de protection » pour cet ensemble d’appareils et utilisera ces premiers modèles factices du nouvel iPhone pour rendre ce processus aussi adapté que possible.