Les utilisateurs de Windows peuvent gérer leurs mots de passe iCloud

Pendant longtemps, Apple a snobé les plateformes rivales et enfermé ses utilisateurs dans son « jardin clos ». Cependant, les temps ont changé, et Apple n’a eu d’autre choix que de soutenir ses clients qui sont parfois contraints d’utiliser quotidiennement des appareils Windows ou Android. Elle a lentement étendu la disponibilité de ses applications et fonctionnalités exclusives, et la dernière en date est une version plus stable et plus fiable de Mots de passe iCloud.

Si vous synchronisez vos mots de passe iCloud avec Windows, la nouvelle application Mots de passe iCloud d’Apple va vous offrir de nouvelles capacités bien nécessaires. L’application, qui est fournie avec la mise à jour iCloud pour Windows 12.5, vous permet de rechercher vos mots de passe enregistrés, de les mettre à jour, d’en ajouter de nouveaux et de supprimer les informations de connexion dont vous ne voulez plus.

La documentation d’Apple explique comment gérer vos mots de passe iCloud à l’aide de la nouvelle application, mais c’est relativement simple. Vous pouvez accéder à l’application à partir du menu Démarrer, et apporter les modifications nécessaires à vos mots de passe. Ces modifications seront ensuite synchronisées avec vos appareils Apple.

Apple a mis en place une certaine prise en charge de Mots de passe iCloud sous Windows plus tôt cette année. En janvier, une mise à jour d’iCloud pour Windows a ajouté la prise en charge d’une extension Chrome qui vous permettrait d’utiliser les mots de passe déjà présents dans votre trousseau iCloud, ainsi que d’en ajouter de nouveaux à votre trousseau depuis Chrome. La mise à jour d’iCloud pour Windows ajoute également une extension de navigateur compatible avec Microsoft Edge. L’extension Chrome est, bien entendu, toujours présente.

Cette mise à jour rend l’utilisation d’iCloud pour synchroniser vos mots de passe nettement plus viable si vous êtes quelqu’un qui passe de Windows à Mac (ou qui utilise Windows et un iPhone). La possibilité de voir et de rechercher dans une liste de vos mots de passe enregistrés vous donne plus de flexibilité que l’extension du navigateur, et la possibilité de gérer vos mots de passe signifie que vous n’avez pas besoin de passer à un appareil Apple si vous voulez apporter des modifications à vos identifiants. Bien que la nouvelle application ne soit pas aussi complète qu’un gestionnaire de mots de passe dédié, elle reste extrêmement utile pour tous les utilisateurs Windows qui souhaitent gérer leurs mots de passe iCloud.

Une synchronisation très simple

La mise à jour 12.5 d’iCloud pour Windows est disponible dès maintenant, et vous pouvez l’obtenir en allant sur le Windows Store et en recherchant les mises à jour. Si la synchronisation des mots de passe iCloud n’est pas encore configurée sur votre machine Windows, vous devrez l’activer dans les paramètres iCloud avant de pouvoir utiliser le gestionnaire de mots de passe, mais le processus est relativement simple.

Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte Apple qui utilise l’authentification à deux facteurs, ainsi que d’un appareil Apple fonctionnant sous iOS 14 ou macOS 11 — ou une version ultérieure, dont vous aurez besoin pour obtenir le code de sécurité. Vous devrez également avoir configuré Windows Hello — mais ne vous inquiétez pas si votre ordinateur ne dispose pas d’une authentification biométrique, car vous pouvez également utiliser un code PIN.