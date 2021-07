PlayStation Now ajoute Red Dead Redemption 2, Nioh 2 et God of War en juillet

PlayStation Now ajoute Red Dead Redemption 2, Nioh 2 et God of War en juillet

Le streaming de jeux a fait l’objet d’une attention particulière ces derniers temps, mais parfois rien ne vaut le bon vieux jeu directement sur la console ou le PC. Bien sûr, il y a une sélection presque illimitée de jeux que vous n’avez pas le temps de jouer à tous, et encore moins les fonds nécessaires pour les acheter tous. Cependant, avec un abonnement PlayStation Now, vous pouvez profiter des deux types de jeux et disposer d’une bibliothèque de titres toujours plus riche.

Si le service de jeu sur le cloud de Sony, PlayStation Now, ajoute chaque mois de nouveaux titres à son catalogue toujours plus riche, le bundle de juillet est absolument incroyable. Et si vous êtes abonné à PlayStation Now, vous serez plus qu’heureux d’apprendre les nouveaux titres qui rejoignent le portefeuille.

Tout d’abord, nous avons Red Dead Redemption 2, Nioh 2, God of War et Judgment, quatre jeux AAA qui sont maintenant disponibles pour jouer depuis le service PlayStation Now de Sony. Ensuite, nous avons un trio de jeux plutôt intéressants, comme Moving Out, Nascar Heat 5 et Olympic Games Tokyo 2020. Les amateurs de sport pourront donc prendre part à plus de 15 événements officiels dans des sites au look réaliste pour les Jeux olympiques d’été. Le jeu prend également en charge le multijoueur, ce qui permet d’en faire un événement mondial, tout comme les véritables Jeux olympiques.

Ces 7 jeux rejoindront PlayStation Now le 6 juillet, et les abonnés pourront donc y jouer gratuitement dès aujourd’hui. Cependant, gardez à l’esprit que certains de ces jeux ne resteront pas disponibles gratuitement depuis le PlayStation Now, vous devrez donc y jouer le plus rapidement possible avant qu’ils ne soient retirés du catalogue.

Par exemple, Red Dead Redemption 2 ne sera disponible sur PlayStation Now que jusqu’au 1er novembre 2021, exclusivement en téléchargement sur PlayStation 4 et PlayStation 5. De même, Judgment ne sera disponible sur PlayStation Now que jusqu’au 4 octobre 2021. Bien que certains des jeux présentés sur PlayStation Now puissent être mis à disposition dans la bibliothèque pour une durée limitée uniquement, je pense que donner aux joueurs au moins 3 mois pour jouer à un certain jeu est suffisant, en particulier pour les titres très médiatisés comme Red Dead Redemption 2 et Judgment.

À partir de 10 euros par mois

PlayStation Now est le service d’abonnement aux jeux sur le cloud de Sony qui permet aux membres de diffuser des jeux PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Plus importants encore, les jeux PlayStation 2 et PlayStation 4 peuvent être téléchargés pour être joués localement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Actuellement, PlayStation Now est disponible en Europe (dont en France), en Amérique du Nord et au Japon. PlayStation Now propose un choix de trois formules d’abonnement : 9,99 euros par mois, 24,99 euros tous les trois mois ou 59,99 euros par an. Un essai de 7 jours est également disponible pour les nouveaux clients.