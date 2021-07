Pour l’instant, le code existe, le code est dans la dernière mise à jour pour Android, mais le code ne permet pas à l’application elle-même de créer un widget — pas encore. En outre, Google travaille sur une refonte de Google Photos inspirée de Material You , avec un texte plus grand dans la galerie d’images et d’autres modifications mineures. Cette refonte devrait commencer à être déployée sur les meilleurs smartphones Android dans le courant de l’année.

Google Photos dispose d’une fonctionnalité qui permet au système de rassembler et de présenter intelligemment des ensembles de photos appelés « Souvenirs ». Les utilisateurs sont informés que Google Photos a créé un « Souvenir » pour eux, généralement une galerie d’images, qu’ils sont ensuite encouragés à consulter et à utiliser.