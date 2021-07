TikTok Resumes permet de postuler facilement à des offres d’emploi depuis l’application

Au départ, TikTok était surtout un réseau de partage de courtes vidéos divertissantes, mais il a explosé pour devenir un nouveau moyen de faire passer des idées. Malgré le format court, les utilisateurs de TikTok ont trouvé des moyens créatifs de rendre les vidéos plus attrayantes. Aujourd’hui, le réseau adopte pleinement ce cas d’utilisation afin d’aider les utilisateurs et les potentiels employeurs à se trouver mutuellement grâce à la nouvelle plateforme TikTok Resumes, qui ressemble à LinkedIn et Tinder réunis en une seule entité.

En effet, TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité, TikTok Resumes, visant à encourager sa communauté à utiliser son application pour postuler à des offres d’emploi. Le lancement intervient quelques mois après les premières rumeurs concernant cette fonctionnalité.

Pour l’instant, la société a lancé TikTok Resumes en tant que programme pilote pour sa communauté basée aux États-Unis jusqu’à la fin du mois, mais attendez-vous à ce qu’il soit déployé plus largement si elle fonctionne bien. Au moment du lancement, TikTok s’est associé à plus de 30 entreprises et organisations — parmi lesquelles Chipotle, Target, Shopify, NASCAR, Contra et WWE — qui offrent de multiples opportunités de travail.

Pour utiliser TikTok Resumes, il suffit de se rendre sur le microsite dédié de TikTok pour explorer les annonces et trouver un emploi intéressant, créer un CV vidéo accrocheur, inclure #TikTokResumes dans la légende, puis soumettre votre candidature vidéo depuis le bouton « Ajouter le CV TikTok » sur l’annonce sélectionnée.

Le microsite contient également de nombreux conseils sur la manière de créer une candidature vidéo de qualité. Par exemple, utilisez la pléthore d’outils et d’effets de TikTok pour mettre en valeur votre passion et vos expériences professionnelles, mais baissez le volume de toute musique, sinon les recruteurs ne pourront pas entendre ce que vous dites.

Uniquement aux États-Unis pour le moment

Comme la vidéo sera partagée sur la plateforme de la manière habituelle, les candidats sont invités à ne pas inclure leur nom de famille, leur adresse électronique ou d’autres informations très personnelles dans leur vidéo de TikTok Resumes. Les recruteurs vous demanderont ces informations plus tard.

Un coup d’œil rapide aux offres d’emploi révèle des résultats mitigés. NASCAR, par exemple, recherche un coordinateur numérique pour créer du contenu et gérer les activités de réseaux sociaux en temps réel pour le centre de divertissement One Daytona en Floride, tandis que Shopify recrute un ingénieur de données, un scientifique de données et un ingénieur logiciel.