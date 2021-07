Opera veut que vous installiez son navigateur Web sur les Chromebooks

Il y a également une prise en charge intégrée de la messagerie par WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook Messenger et Instagram. Et, le navigateur offre aux utilisateurs le choix entre les modes clair et sombre, avec cinq thèmes de couleurs différentes disponibles dans les deux modes.

Techniquement, c’est quelque chose que vous pouvez faire depuis un certain temps en activant la prise en charge des applications Android ou Linux sur un Chromebook. Mais maintenant, Opera a annoncé qu’elle a optimisé son application Android avec des fonctionnalités de clavier et d’écran tactile, ce qui signifie que si vous téléchargez la version Android du navigateur pour le Google Play Store, il fonctionnera un peu mieux sur les appareils Chrome OS.