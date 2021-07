Les utilisateurs d’Android pourront bientôt transporter un certificat de vaccination COVID

Google promet qu’elle ne conservera pas de copie de ces informations et ne les partagera pas avec des services tiers à des fins de ciblage publicitaire. Toutefois, l’entreprise saura comment vous utilisez votre carte COVID, par exemple le nombre de fois où vous y accédez et les jours où vous le faites.

Le certificat de vaccination comprendra des informations sur le nom du vaccin, le numéro de lot et de dose, la date à laquelle vous l’avez reçu, le nom de l’entité administrant le vaccin et les détails de votre futur rendez-vous. Si votre carte COVID concerne votre test COVID, elle comprendra des informations telles que le nom du test, le résultat, la date à laquelle vous l’avez reçu et le nom de l’entité administrant le test.

Cette fonctionnalité sera d’abord déployée aux États-Unis, puis dans d’autres pays. Google a permis aux prestataires de soins de santé et aux organisations gouvernementales de créer une version numérique des informations relatives au vaccin ou au test COVID d’une personne. Pour rappel, en France le gouvernement a fait le choix d’utiliser l’application TousAntiCovid pour stocker vos certificats de test et de vaccination .

Google permettra bientôt aux utilisateurs d’Android de transporter un certificat de vaccination COVID sur leur smartphone . La société a mis à jour l’API Passes intégré d’Android pour permettre un moyen « simple et sécurisé » de stocker des attestations de vaccination et de test numériques sur les appareils Android.