Apple pourrait lancer un iPad Air avec un écran OLED en 2022

L’année dernière, Apple nous a présenté un dilemme déroutant au moment de choisir entre l’iPad Air 4 et l’iPad Pro 2020. Pendant une brève période, une mise à niveau du processeur a laissé l’iPad Air moins cher plus puissant que le modèle « Pro » haut de gamme — avant qu’il soit mis à niveau en fin d’année. Un nouveau rapport suggère que les choses sont sur le point de se compliquer à nouveau.

Nous avons maintenant une idée de ce qui attend l’iPad Pro et l’iPad Air. Il a été dit que le prochain iPad Pro et le prochain iPad Air seront prêts à se vanter d’écrans OLED à partir de 2022.

Un récent rapport sur l’iPad a suggéré que l’iPad Pro va se vanter d’une refonte relativement importante au cours de l’année prochaine. Ce rapport d’initiés indique que l’iPad Pro sera commercialisé avec une coque arrière en verre dans les deux tailles de 11 et 12,9 pouces. Et, une coque arrière en verre permettrait à l’iPad Pro d’être rechargé sans fil.

Avec ce qui est très probablement une mise à niveau de la technologie MagSafe, l’iPad Pro pourrait également apparaître avec la dernière technologie OLED et ouvrir la voie à des iPad Pro plus grands en 2023 et au-delà. C’est l’autre information du rapport d’il y a quelques jours : Apple pourrait envisager des modèles d’iPad Pro plus grands après la nouvelle génération de 2022.

Selon le rapport de The Elec, le prochain iPad OLED pourrait être l’iPad Air. Cette nouvelle génération d’iPad avec un écran OLED sortira avec un écran de 10,86 pouces — la même taille (effectivement 10,9 pouces) que l’iPad Air — le plus grand de la gamme à l’exception de la gamme « Pro ».

La jungle de l’iPad

En effet, si vous souhaitez acheter un tout nouvel iPad dès maintenant, directement auprès d’Apple, vous avez 5 options. Vous pouvez opter pour l’iPad mini (5e génération), dont le prix commence à environ 459 euros. Il est doté d’un écran de 7,9 pouces, d’un bouton Touch ID et il est minuscule. L’iPad de 8e génération sera votre option la moins chère, avec un écran de 10,2 pouces et un bouton d’accueil avec Touch ID. Il vous coûtera 389 euros.

L’iPad Air (4e génération) dispose d’un écran de 10,9 pouces et est l’un des trois modèles qui ont délaissé le bouton d’accueil/le design Touch ID. Cet appareil possède un capteur Touch ID, mais il est intégré au bouton d’alimentation situé en haut de la tablette. Les prix de cet iPad Air commencent à 669 euros.

L’iPad Pro 11 pouces disponible actuellement chez Apple est la 3e génération de cet appareil. L’iPad Pro 11 pouces (3e génération) possède un écran très similaire à celui de l’iPad Air, avec les technologies Liquid Retina et True Tone, mais il est également doté de la technologie ProMotion, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement des images est de 120 Hz. Cet iPad Pro 11 pouces vous coûtera 889 euros ou plus.

L’iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) disponible dès maintenant chez Apple est doté d’un écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces avec ProMotion et True Tone. Il est donc similaire à l’iPad Pro 11 pouces et à l’iPad Air, mais il ajoute la technologie XDR. Cet appareil est disponible à partir de 1 219 euros.

Nous nous attendons à ce que le prochain iPad Air apparaisse en 2022 avec un écran OLED. Il est difficile de dire si les prochains iPad Pro apparaîtront avec des refontes en verre, avec des écrans OLED, ou avec les deux en 2022, ou un seul élément (verre) en 2022, puis OLED en 2023.