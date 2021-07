D’autres rendus du Galaxy Z Fold 3 font surface en ligne

Après avoir lancé le Galaxy Z Fold 2 l’année dernière, Samsung vise à sortir son successeur très attendu, le Galaxy Z Fold 3, dans les prochains jours. Nous avons déjà vu un tas de rumeurs et de rendus de ce smartphone pliable au cours des dernières semaines. Et maintenant, de nouveaux rendus montrant le Galaxy Z Fold 3 ont fait surface en ligne.

Les rendus en haute résolution du Galaxy Z Fold 3 proviennent de Digit. Ils montrent le Galaxy Z Fold 3 sous de nombreux angles. De plus, ils fournissent quelques informations clés sur les dimensions et les caractéristiques de l’appareil.

Selon le rapport, le Galaxy Z Fold 3 aura une épaisseur de 15,6 mm, y compris la bosse de la caméra arrière lorsqu’il est plié. Lorsqu’il sera déplié, l’appareil aura une épaisseur de 6,6 mm, ce qui se traduit par une épaisseur de 7,7 mm avec la bosse de la caméra arrière.

En outre, le rapport de Digit mentionne que le Galaxy Z Fold 3 sera doté d’une caméra frontale à l’intérieur de l’appareil. Elle résidera sous le panneau principal pour offrir aux utilisateurs un écran véritablement sans bords, sans encoche ni découpe. L’écran extérieur, quant à lui, sera doté d’une découpe en forme de trou pour loger la caméra frontale.

Un autre rapport de 91 Mobiles montre des rendus des différentes variantes de couleurs du Galaxy Z Fold 3. L’appareil serait proposé en trois variantes de couleur, dont un modèle rose dégradé, une variante de couleur vert marine et une variante noire. De plus, on s’attend à ce que l’appareil soit doté d’un panneau arrière mat, au lieu d’un panneau brillant.

De grosses performances

En ce qui concerne les spécifications et les caractéristiques, le Galaxy Z Fold 3 disposera d’un écran principal AMOLED de 7,55 pouces avec prise en charge d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’un écran extérieur de 6,23 pouces. L’appareil est censé être livré avec le support S Pen et sera très probablement alimenté par un processeur Samsung Exynos plus puissant que le SoC Exynos 2100 existant, qui alimente la série Galaxy S21. Il est donc tout à fait possible pour Samsung d’équiper le prochain processeur Exynos d’un GPU AMD, que nous avons récemment vu battre le processeur A14 Bionic d’Apple dans un test de benchmark graphique.

En ce qui concerne l’optique, l’appareil sera équipé d’une triple caméra logée dans un module vertical à l’arrière. Malheureusement, il n’y a pas d’information sur les spécificités des objectifs à l’heure actuelle. Nous pouvons nous attendre à ce que plus d’informations sur les spécifications et les caractéristiques clés du Galaxy Z Fold 3 apparaissent avant son lancement prévu en août.