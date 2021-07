Windows 11 présente un nouvel indicateur de progression du transfert de fichiers

Que Microsoft envisage ou non de modifier ce design reste à voir, car la société pourrait peaufiner l’expérience avec Windows 11 au moment où le système d’exploitation verra le jour plus tard dans l’année.

Windows 11 a déjà fait son apparition dans le programme Windows Insider, et si certaines grandes fonctionnalités comme la prise en charge des applications Android et l’intégration de Microsoft Teams sont actuellement absentes, il y a plusieurs petites fonctionnalités que les utilisateurs découvrent progressivement en installant cette première version.