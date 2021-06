Un MacBook Air haut de gamme remaniée serait lancé dans l’année

Si l’on en croit les rumeurs, Apple va sortir une version entièrement remaniée de son MacBook Air. Ces prédictions proviennent des rapports d’un certain nombre de sources, dont Jon Prosser, qui a révélé des informations assez précises sur les plans futurs d’Apple, notamment en ce qui concerne les Mac de la série M. Il a également publié des rendus de la nouvelle machine basés sur des images qui se retrouvent sur la toile.

Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo se sont fait l’écho des affirmations de Prosser selon lesquelles Apple travaille à la refonte du look de son MacBook Air actuel dans une nouvelle version.

Prosser remarque que le nouveau MacBook Air présentera un certain nombre d’améliorations de design et sera disponible dans une gamme de couleurs, tout comme l’iMac de 24 pouces. D’après les images divulguées qu’il affirme avoir vues, l’ordinateur portable sera disponible en bleu et en vert, avec de nombreuses autres options pour correspondre à la subtile palette de couleurs pastels de l’iMac sur ses supports, qui contraste avec des couleurs plus sombres à l’arrière. Selon lui, les couleurs du nouveau MacBook Air seront « très proches, voire identiques, aux teintes que l’on voit sur les supports des nouveaux iMac 24 pouces ».

Prosser et Gurman prédisent également que le MacBook Air de nouvelle génération exploitera une puce Apple M2 au lieu de son prédécesseur, la puce Apple M1 que le MacBook Air dispose à ce jour. Cette puce serait nettement plus efficace tout en offrant le même nombre de cœurs. On peut également supposer que le nouveau modèle sera doté d’un plus grand nombre de cœurs graphiques.

En outre, le nouveau MacBook Air serait doté de touches de fonction de taille normale et d’un trackpad relativement plus petit par rapport au modèle actuel. Il sera doté de deux ports USB-C, un sur chacun de ses côtés. Alors que Gurman a affirmé qu’il sera doté d’un connecteur MagSafe assurant des vitesses de charge rapides, Prosser ne l’a pas ajouté à ses rendus publiés, car il n’était pas visible dans les images qui ont fuité.

Un profil ultra-slim

En termes de design, le dessous de la nouvelle version verra deux longues bandes verticales de pieds en caoutchouc au lieu de quatre petits coussinets sur ses coins. Une autre spéculation de Prosser est que, tout comme l’iMac, le nouveau MacBook Air aura des bords blancs. Il affirme également qu’il sera doté d’un profil ultra-slim. Apple prévoit d’abandonner son célèbre design effilé pour le nouveau MacBook Air et de lui donner un châssis beaucoup plus fin.

Prosser prévoit que la nouvelle version sera lancée à la fin de l’année 2021 si elle sort cette année. Si ce n’est pas le cas, il faudra attendre début 2022…