Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont entrés en production de masse

Il semble que nous n’ayons plus longtemps à attendre pour voir les nouveaux smartphones pliables de Samsung : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont apparemment entrés dans la production de masse, avec environ 50 000 à 70 000 unités de chaque appareil produites chaque jour.

C’est ce qu’affirme le très fiable Jon Prosser de FrontPageTech, qui affirme que Samsung est en passe de lancer ces appareils à l’occasion de l’événement du 3 août dont la rumeur faisait état. Ces smartphones pliables seraient mis en vente le 27 août, soit près de quatre semaines plus tard.

Comme le dit Prosser lui-même, ce chiffre de 50 000 à 70 000 est « stupéfiant » — il suggère que Samsung s’attend à ce que les ventes de ces appareils soient beaucoup plus fortes que celles du Galaxy Fold 2 et du Galaxy Flip 5G, car davantage d’utilisateurs adoptent la technologie de l’écran pliable.

Alors que Samsung a fabriqué un total de 1 à 2 millions d’unités des smartphones pliables de la génération précédente, cette fois-ci, cela ressemble plutôt à un grand total de 7 millions — vous pouvez donc voir le genre de montée en puissance de la production qui se produit cette année.

Bien entendu, toutes ces informations ne sont pas encore vérifiées, alors ne les prenez pas pour argent comptant, mais un grand nombre de rumeurs concernant ces smartphones semblent aller dans le même sens. Nous nous attendons à ce qu’ils fassent leurs apparitions en août depuis un certain temps maintenant.

Un événement Unpacked très attendu

Nous avons déjà eu des aperçus de ce à quoi pourraient ressembler le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, et cela semble très alléchant jusqu’à présent. Le Z Flip 3 est pressenti pour venir dans une variété de couleurs différentes, avec un design bicolore accrocheur sur la coque arrière. Il se murmure également que ces smartphones pliables pourraient coûter moins cher que leurs prédécesseurs, grâce à des améliorations dans le processus de production et à des composants moins chers — ce qui rendrait bien sûr les appareils plus attrayants pour les acheteurs potentiels.

Tout sera révélé le 3 août (probablement). Outre le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, il est probable que Samsung présentera également le Galaxy S21 FE, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Active et le Galaxy Buds 2.