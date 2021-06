Comment télécharger les fichiers audio des Twitter Spaces ?

Alors même que Twitter Spaces, un salon de discussion audio sur la plateforme, devient extrêmement populaire, il y a eu une demande simultanée pour rendre nativement disponible l’enregistrement des sessions Spaces pour une écoute ultérieure.

Twitter semble avoir fait un demi-pas dans cette direction. Bien que les sessions audio ne puissent toujours pas être enregistrées en natif, la plateforme met désormais les fichiers audio des Twitter Spaces à la disposition de leurs hôtes respectifs. Ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, télécharger les fichiers audio et les mettre à la disposition de ceux qui veulent les écouter.

« Les enregistrements des Spaces (hébergés au cours des 30 derniers jours) sont désormais disponibles pour les hôtes. Cette fonctionnalité se trouve dans le dossier “data” de votre téléchargement de données », a indiqué Twitter dans un tweet.

Twitter a également annoncé d’autres mises à jour intéressantes concernant sa fonctionnalité Spaces.

La procédure à suivre pour télécharger les fichiers audio est la même que celle mise en place par Twitter pour télécharger ses archives. Dans les « Paramètres et confidentialités » de Twitter, cliquez sur la section « Compte ». En dessous, il y aura un onglet « Vos données Twitter ». Vous cliquez ensuite sur « Télécharger l’archive », et Twitter vous enverra un fichier zip de toutes vos données Twitter, y compris vos espaces audio.

En général, il faut compter une journée pour obtenir vos fichiers à partir des archives de Twitter. Bien entendu, c’est aux hôtes de la session Spaces qu’il incombe de trier leurs fichiers audio parmi une tonne de données Twitter. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un processus lourd et loin d’être idéal.

Les participants aux conversations sur Spaces n’auront pas accès aux transcriptions.

Mais Twitter travaillerait actuellement sur une option de téléchargement audio distincte. En attendant qu’elle soit mise en place, il faudra se contenter de ce qui est disponible.

