Le Xiaomi Mi Mix 4 pourrait finalement arriver cette année, avec une caméra sous l’écran

Il semble que le Xiaomi Mi Mix 4 va être construit selon des lignes analogues à celles du Xiaomi Mi 11 et du Xiaomi Mi 11 Ultra, bien que le nouveau rapport continue en mentionnant qu’il va coûter plus cher que ces smartphones — peut-être en partie en raison du coût de l’intégration de la caméra selfie sous l’écran.

L’inclusion de cette caméra sous l’écran va apparemment limiter le smartphone à une résolution d’écran full HD+ , bien que Xiaomi soit censé travailler sur une technologie permettant de rendre l’écran plus net et meilleur que ne le ferait un écran standard 1080p.

Cela va signifier qu’il n’y a pas besoin d’une encoche ou de toute autre découpe dans l’écran, et Xiaomi prévoit apparemment de rendre les bords de l’appareil aussi minces que possible.