E3 2021 : le Razer Blade 14 est équipé d’un AMD Ryzen 9 et d’une NVIDIA RTX 3080

Il est clair que les ordinateurs portables de jeu de 14 pouces sont le prochain attrait sur le marché du gaming, et avec le Blade 14, Razer entre officiellement dans le secteur. Razer a fait cette annonce lors de sa conférence de presse E3 2021, en même temps que la mise à jour du moniteur de jeu Raptor 27.

Fidèle à son habitude, Razer a cherché à créer non seulement l’ordinateur portable de 14 pouces le plus puissant, mais aussi l’ordinateur portable AMD ultime.

Il tient cette promesse en utilisant jusqu’à un Ryzen 9 5900HX et une NVIDIA RTX 3080. Les autres ordinateurs portables de jeu de 14 pouces, comme le Acer Predator Triton 300 SE ou le ASUS ROG Zephyrus G14, sont limités à des processeurs de 35 watts et à la RTX 3060. Quelle que soit la carte graphique que vous choisissez (la RTX 3060, 3070 ou 3080), le système peut fournir jusqu’à 100 watts de puissance à la partie graphique.

En interne, le Razer Blade 14 utilise les mêmes éléments thermiques que le nouveau modèle de 15 pouces — le système de refroidissement à chambre à vapeur, associé à un nombre accru de pales. Chaque ventilateur compte désormais 88 pales, chacune d’entre elles étant aussi fine que 0,1 mm. Razer affirme que la chambre à vapeur a une plus grande surface globale que le Razer Blade 15.

La société n’a pas fourni de détails sur les performances, mais a déclaré que les performances de jeu sont analogues à celles du Razer Blade 15.

Bien sûr, le Razer Blade 14 ressemble à une version légèrement plus petite du modèle 15 pouces. Il est fabriqué dans le même aluminium noir, dispose d’un rétroéclairage RVB par touche et présente des bords relativement fins. Cependant, le Razer Blade 14 est seulement 1,67 cm d’épaisseur, ce qui est à peine plus épais que le Razer Blade 15 récemment mis à jour. Razer affirme toujours qu’il est plus de 30 % plus petit que les ordinateurs portables de jeu traditionnel de 15 pouces.

À partir de 2 199,99 euros

Le Razer Blade 14 est proposé avec deux options d’affichage : un modèle 1080p à 144 Hz (100 % sRGB) et un modèle 1440p à 165 Hz (100% DCI-P3). Les deux écrans prennent en charge FreeSync Premium, mais pas G-Sync. Au-dessus de l’écran se trouve une webcam 720p, ainsi qu’une caméra IR compatible Windows Hello.

Le Razer Blade 14 dispose de deux ports USB-C 3.2 Gen 2, qui peuvent à la fois charger l’appareil et fournir un port DisplayPort. Il possède également deux ports USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 et une prise casque. En ce qui concerne la connectivité, le Razer Blade 14 prend en charge les dernières technologies Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Razer affirme que le Blade 14 peut durer jusqu’à 12 heures sur une seule charge, ce qui en ferait la meilleure autonomie de tous les ordinateurs portables de jeu de la société.

Le Razer Blade 14 sera proposé à partir de 2 199,99 euros, avec une RTX 3060, un processeur Ryzen 9, un écran 1080p à 144 Hz, 16 Go de RAM double canal et un disque dur de 1 To.