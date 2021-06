Microsoft va intégrer le streaming de jeux Xbox aux Smart TV

La possibilité pour les non-possesseurs de Xbox de jouer à des jeux Xbox depuis leurs téléviseurs ne serait rien de moins qu’un bouleversement de l’industrie. Si ce n’était pas déjà évident, Microsoft est prête à consacrer beaucoup plus de ressources à Game Pass et xCloud.

On sait encore peu de choses sur la date à laquelle Microsoft déploiera son application Xbox sur les Smart TV ou sur la date de sortie du dispositif d’extension pour les anciens téléviseurs. Le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, a laissé entendre que ces deux nouveaux moyens de jouer aux jeux Xbox seraient disponibles en 2020, et nous n’en voyons que la confirmation. Il n’y a actuellement aucune fenêtre de sortie ou prix fixé.

Il s’agirait d’une première, non seulement pour Microsoft, mais aussi pour l’industrie du jeu dans son ensemble, qui permettrait un accès sans précédent à la bibliothèque toujours plus riche de jeux en streaming de Microsoft. Les détails de ce processus d’intégration n’ont pas été abordés — il s’agissait plus d’un teaser qu’autre chose.