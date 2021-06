L’iPhone 13 pourrait redevenir dominant en matière de photo en 2021

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’améliorations de Face ID, mais diverses mises à niveau de la caméra sont attendues. Bien que ce rapport ne mentionne pas une mise à niveau spécifique à laquelle les VCM contribueraient, nous avons déjà entendu dire qu’ils pourraient être utilisés pour l’OIS (stabilisation optique de l’image) par le décalage de capteurs sur l’ensemble de la gamme d’iPhone 13. Il s’agit d’une fonctionnalité qui est jusqu’à présent exclusive à l’iPhone 12 Pro Max parmi les smartphones d’Apple, et elle permet au capteur de se déplacer en réponse au tremblement de l’appareil photo, afin de fournir des photos sans flou. Cela contraste avec la stabilisation d’image utilisée par la plupart des smartphones, qui déplace plutôt l’objectif, et est généralement moins efficace.

Alors pourquoi Apple a-t-il besoin d’autant de VCM ? La popularité pure et simple de ses smartphones n’explique pas cela, puisque la société en commande apparemment plus que d’habitude. Les sources qui ont parlé à DigiTimes affirment plutôt que cela est dû aux mises à niveau des modules de caméra et des capteurs 3D pour la technologie Face ID .