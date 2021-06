Nintendo annonce ses projets pour l’E3 2021, dont un direct de 40 minutes

L’E3 2021 est maintenant dans quelques semaines, et hier soir, Nintendo a confirmé ses plans pour le salon. Comme elle le fait habituellement à l’E3, Nintendo tiendra un Nintendo Direct spécial au cours duquel il révélera les nouveaux jeux destinés à la Nintendo Switch. Après cette présentation, Nintendo diffusera également en direct davantage d’informations dans les jeux qu’elle a annoncés par le biais d’un long Treehouse : Live stream.

Si l’E3 de cette année est différent des précédents avec le virage numérique imposé par la pandémie de la COVID, peu de choses changent pour Nintendo. La société a depuis longtemps délaissé les présentations physiques au profit de vitrines numériques, elle est donc parfaitement à l’aise avec ce changement de format.

Ainsi, les plans de Nintendo pour l’E3 2021 sont pour la plupart inchangés par rapport aux précédentes années. Dans son annonce, Nintendo indique que son E3 Direct durera environ 40 minutes et se concentrera « exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021 ». Cette présentation sera suivie d’une émission Nintendo Treehouse de trois heures fournissant des séquences de gameplay de certains des jeux annoncés pendant le Direct.

Le Nintendo Direct aura lieu à 18 heures, heure française, le mardi 15 juin. L’événement devrait être diffusé en direct sur Twitch et YouTube, mais Nintendo a également créé une page E3 2021 sur son site Web où le Direct et la présentation Treehouse : Live peuvent être visionnés.

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l’#E32021. Rendez-vous à 18 h pour un nouveau #NintendoDirect d’environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL – Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

Pour ce qui est de ce que l’on peut attendre du Direct, nous verrons probablement Nintendo couvrir des jeux comme The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush, et Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui sont les grandes sorties de Nintendo pour 2021 qui ont déjà été révélées. Parmi les autres jeux à surveiller, citons Rune Factory 5, Diablo 2 Resurrected et Star Wars : Hunters.

Pas d’annonce de la Switch Pro

Bien sûr, il y aura probablement quelques révélations de jeux entièrement nouveaux, et avec une durée estimée de 40 minutes, nous allons probablement voir beaucoup de jeux. Une chose dont on ne devrait pas entendre parler est la Switch Pro, car ces dernières années, Nintendo a pris l’habitude de révéler de nouveaux matériels lors d’événements spéciaux en dehors des grands salons comme l’E3.

Les détails sur l’E3 2021 sont encore étonnamment rares alors que l’expo numérique est dans un peu plus d’une semaine. Si Microsoft a confirmé le calendrier de sa conférence, nous n’avons toujours pas une idée du programme complet, ce qui est inhabituel pour cet événement.

L’E3 2021 débutera le samedi 12 juin et se poursuivra jusqu’au mardi 15 juin. Les fans peuvent s’inscrire à l’événement, qui se déroulera depuis une application numérique.