Fitbit publie une mise à jour majeure de son logiciel avec les données SpO2

Wear OS a fait l’objet d’une grande attention le mois dernier, principalement parce qu’il a enfin montré des signes de vie après une longue période de stagnation. Cela dit, lorsqu’il s’agit de wearables, en particulier ceux qui sont orientés vers le fitness et la santé, l’Apple Watch et la large sélection de produits Fitbit dominent toujours le marché et l’esprit des gens. L’avenir de Fitbit sous l’égide de Google et Wear OS est un peu incertain, malgré les assurances données, mais une nouvelle mise à jour de ses deux dernières smartwatches lui permet de devancer certaines smartwatches Wear OS.

Fitbit a officiellement annoncé une nouvelle mise à jour logicielle pour ses dernières smartwatches Sense et Versa 3, et cette fois, les deux appareils sont fournis avec un bon paquet de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, c’est le suivi de la fréquence cardiaque (SpO2), qui est maintenant possible directement sur les smartwatches de Fitbit. Depuis la pandémie liée à la COVID-19, les gens prêtent davantage attention aux signes d’alerte provenant de leur corps. Bien qu’ils ne soient pas aussi précis que les équipements médicaux professionnels, les capteurs des smartwatches et même de certains smartphones peuvent donner une estimation de l’état de santé de votre corps. Si la mesure de la fréquence cardiaque est désormais une caractéristique courante des smartwatches, rares sont celles qui peuvent mesurer la Sp02.

La Sp02, qui représente la saturation en oxygène du sang, mesure la quantité d’oxygène dans votre sang. Elle peut être un indicateur indirect que le sang et le reste de l’organisme ne reçoivent pas la quantité d’oxygène nécessaire au bon fonctionnement du corps. C’est également l’un des éléments que les hôpitaux et les médecins contrôlent en cas d’infection par le COVID-19.

Ensuite, ceux qui possèdent une Versa 3 pourraient recevoir une notification lorsque leur fréquence cardiaque baisse ou augmente soudainement. Par exemple, l’une de ces notifications indique que « nous avons détecté que votre fréquence cardiaque est tombée en dessous de 40 bpm alors que vous sembliez être inactif de 17 h à 17 h 30 ».

Mise à jour logicielle disponible aujourd’hui

Certaines smartwatches de Fitbit sont depuis longtemps intégrées à Google Assistant, permettant aux utilisateurs de dire leurs pensées au lieu de les taper. Ironiquement, Google ne pouvait pas leur répondre, du moins pas par la voix. Cette dernière mise à jour donne enfin une voix à Google et lui permet de fournir des réponses à la fois en texte et en audio, et ce dernier peut être désactivé au cas où les utilisateurs préfèrent que Google soit silencieux.

Fitbit a également ajouté de nouvelles célébrations pour vos réalisations en termes d’entraînements, ainsi que des améliorations pour le changement de cadran d’horloge. « Changer le cadran de votre horloge pour passer du jour à la nuit, de la salle de sport au travail ou tout cela n’a jamais été aussi facile. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de changer le cadran de votre horloge sans quitter l’écran principal. Il suffit d’appuyer sur le cadran de l’horloge et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes pour ouvrir l’application Horloges et choisir parmi une sélection de vos cadrans préférés », explique la société.

La nouvelle mise à jour est déjà disponible en téléchargement aujourd’hui pour les deux modèles précités.