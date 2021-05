Microsoft a transformé le Surface Duo en une Xbox portable

Ils l’ont fait, ces fous furieux. C’est ce que s’exclament les joueurs Xbox et les propriétaires de Surface Duo du monde entier, alors qu’une mise à jour du Xbox Game Pass transforme le smartphone Android à double écran de Microsoft en une Xbox portable qui tient dans la poche.

La prise en charge du Surface Duo était prévue depuis un certain temps, avec des tests bêta effectués au cours des derniers mois.

La mise à jour permet aux propriétaires de Surface Duo disposant d’un Xbox Game Pass et de l’application Xbox Cloud Gaming de transformer efficacement leur appareil à double écran en une Xbox portable, analogue en termes de style à la très appréciée Nintendo 3DS et ne ressemblant certainement pas à un smartphone.

L’introduction de la prise en charge complète du Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming sur le Surface Duo signifie que les joueurs peuvent désormais jouer à plus de 50 jeux. La mise à jour apporte une prise en charge spécifique des commandes tactiles à plus de 50 titres, transformant l’un des écrans du Duo en un pavé tactile de contrôleur de jeu, tandis que le côté opposé devient l’écran.

Il existe un grand nombre de grands titres prenant en charge les commandes tactiles, notamment Desperados 3, Gears 5, Minecraft Dungeons, Sea of Thieves, Wreckfest et Yooka-Laylee : The Impossible Lair. Attendez-vous à ce que d’autres jeux arrivent bientôt, à mesure que les développeurs se familiarisent avec la disposition et les autres caractéristiques du Surface Duo.

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we’ve put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4 — Panos Panay (@panos_panay) May 24, 2021

Moins un appareil de niche

Le déploiement du Xbox Cloud Gaming et la prise en charge complète des commandes tactiles pour le Surface Duo sont une excellente initiative. Le facteur de forme du Surface Duo le rend assez unique parmi les appareils actuels, l’écran pliable créant un appareil de jeu portable parfait, et le rapport d’aspect 3:2 fonctionne bien pour la plupart des jeux.

L’un des plus gros problèmes de tout appareil de jeu sur smartphone est le blocage de l’écran par les doigts (ce qui rend certains jeux injouables), et le Surface Duo résout ce problème de manière satisfaisante.

Avec une manette c’est encore mieux

En outre, si les commandes de l’écran tactile ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours coupler une manette de jeu Bluetooth avec le Surface Duo et vous plonger dans vos jeux préférés sans craindre de salir votre écran.

L’application Xbox Cloud Gaming reçoit également quelques mises à jour basées sur le Surface Duo. Microsoft a apporté des améliorations au processus d’affichage du contenu, aux structures de menu et aux vues, en faisant un meilleur usage des dispositions en colonnes intégrées du Surface Duo.

Bien que le Surface Duo soit un produit de niche, les smartphones pliables et à double écran, ainsi que d’autres appareils, deviendront plus populaires une fois que leur prix aura baissé pour satisfaire ce que l’on appelle les « adopteurs tardifs de la technologie ». D’ici là, ceux qui possèdent un Surface Duo peuvent se délecter de leur console Xbox portable et emporter leurs jeux préférés partout où ils vont.