Apple dévoile le programme de sa keynote WWDC 2021 de juillet

Après avoir annoncé la WWDC 2021 en mars, Apple a maintenant révélé le programme complet de sa keynote en ligne. La conférence principale, au cours de laquelle Apple annoncera de nouveaux logiciels, débutera le 7 juillet à 19 heures, heure française. De plus petites conférences axées sur les développeurs auront lieu les jours suivants, jusqu’au 11 juillet.

L’année dernière, Apple a utilisé le livestream de la WWDC pour annoncer les mises à jour logicielles de tous ses principaux matériels. Nous nous attendons à ce que la société fasse de même à la WWDC 2021, avec des annonces concernant iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 — ce dernier devra lutter contre les passionnantes nouvelles mises à jour de Wear OS de Google, annoncées lors de la Google IO la semaine dernière — et la dernière version de macOS 12 (qui sera macOS 12 si Apple décide d’abandonner le surnom « Big Sur »).

L’entreprise pourrait également évoquer la nouvelle fonctionnalité de streaming sans perte d’Apple Music, qui sera lancée en juin.

Nous ne nous attendons pas à ce que l’iPhone 13 ou l’Apple Watch 7 fassent des apparitions, mais le leaker Jon Prosser a affirmé qu’il peut « confirmer que le MacBook Pro arrive » à la WWDC 2021. Nous avons entendu la dernière fois que le nouveau MacBook Pro avec la puce M1 pourrait obtenir une énorme mise à niveau avec jusqu’à 64 Go de RAM, donc je suis vraiment impatient de voir si cela s’avère vrai.

De plus, les images promotionnelles de la WWDC 2021 ont toutes fait allusion à quelque chose en rapport avec les lunettes Apple Glass, et nous spéculons depuis un certain temps sur le fait qu’Apple pourrait enfin montrer ses lunettes AR/VR dont on parle depuis longtemps le mois prochain.

Demander le programme

Voici le programme complet de la WWDC 2021. Gardez à l’esprit que, mis à part la Keynote d’Apple du 7 juillet, ces événements sont exclusifs aux développeurs :

Keynote Apple

Le 7 juin à 19 heures (heure française)

La WWDC21 débutera par la présentation des mises à jour qui arriveront sur toutes les plateformes Apple plus tard dans l’année. Diffusée en streaming directement depuis Apple Park, la keynote pourra être suivie sur La WWDC21 débutera par la présentation des mises à jour qui arriveront sur toutes les plateformes Apple plus tard dans l’année. Diffusée en streaming directement depuis Apple Park, la keynote pourra être suivie sur apple.com , sur l’app Apple Developer, sur l’app Apple TV et sur YouTube. Elle pourra être visionnée à la demande à l’issue du streaming. Platforms State of the Union

Le 7 juin, à 23 heures (heure française)

Plongez au cœur des nouveautés en matière d’outils et de technologies ainsi que des évolutions des différentes plateformes Apple qui permettront à la communauté des développeurs Apple de créer des apps encore meilleures. La présentation Platforms State of the Union sera diffusée en streaming sur l’app et le site web Apple Developer. Apple Design Awards

Le 10 juin à 23 heures (heure française)

Chaque année, les Apple Design Awards célèbrent la créativité, le savoir‑faire et les prouesses techniques des développeurs Apple. La cérémonie de remise des Apple Design Awards sera diffusée en streaming sur l’app et le site web Apple Developer.

La keynote de la WWDC 2021 sera diffusée en direct le 7 juillet à 19 heures. Vous pourrez la suivre sur YouTube, Apple TV ou l’application Apple Developer.