Voici à quoi pourrait ressembler le futur Pixel 6 Pro de Google

Les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google devraient être lancés cet automne, mais nous avons eu un premier aperçu du nouveau design du smartphone la semaine dernière, grâce à une fuite de Jon Prosser

Mais maintenant, Digit fournit quelques détails supplémentaires sur le plus grand modèle.

Le Google Pixel 6 Pro devrait être un smartphone avec un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces, une seule caméra dans l’écran poinçonné, et une rangée de trois caméras plus un flash LED à l’arrière.

L’une de ces trois caméras à l’arrière devrait avoir un objectif grand-angle, tandis qu’une autre est un téléobjectif périscopique. Il n’y a aucun mot sur ce que fait la troisième caméra.

Ce Pixel 6 Pro semble au moins être lancé dans un coloris orange. C’est-à-dire un panneau arrière principal orange très clair et/ou presque blanc, un blox noir (avec les caméras), et un bloc orange vif en haut. Cette séparation unique des éléments suggère que Google est prête à faire un autre grand pas pour que ses appareils semblent différents de ses prédécesseurs — comme ce fut le cas avec le premier Google Pixel et son design bicolore.

Encore des questions

Malheureusement, il n’y a toujours aucune information sur la mémoire vive, le stockage ou le prix du smartphone. Mais selon la dernière fuite, nous pouvons nous attendre à ce que le smartphone ait des haut-parleurs stéréo, un support de charge sans fil, et un châssis qui mesure 163,9 x 75,8 x 8,9 mm, bien que la bosse de la caméra aura une épaisseur de 11,5 mm.

Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales visible, mais Prosser avait précédemment indiqué que c’est parce que le smartphone aura un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Une version plus petite

Les fans de smartphones plus petits auront également la possibilité de prendre une version « non Pro » qui s’appelle simplement Pixel 6, mais non seulement ce modèle aura un écran plus petit (et une batterie, très probablement), mais il aura également deux caméras arrière plutôt que trois. Il n’est pas clair quelle caméra du Pixel 6 Pro sera laissée de côté par rapport au Pixel 6 standard.

Il est possible que ce soient les premiers smartphones Pixel à être livrés avec un processeur fabriqué par Google plutôt qu’un processeur Qualcomm, mais les détails sont un peu légers à ce jour.