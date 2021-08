WhatsApp permettra de transférer des conversations vers un autre numéro de téléphone

by

Dans le cas où vous changez de smartphone, le transfert des discussions WhatsApp a été l’une des tâches les plus difficiles. Alors que WhatsApp s’efforce de permettre aux utilisateurs de transférer leurs discussions entre les appareils Android et iOS, la migration de vos discussions lorsque vous changez de numéro est restée une autre question litigieuse.

Même si les utilisateurs veulent effectuer une nouvelle installation, WhatsApp veut que vous utilisiez le même numéro de téléphone mobile pour restaurer les discussions à partir de l’appareil ou du cloud. Si vous deviez changer de numéro de téléphone mobile, vous seriez obligé de laisser tomber vos anciennes discussions. Cependant, il semble que cela va bientôt changer.

Aujourd’hui, WhatsApp a récemment commencé à travailler sur une nouvelle fonctionnalité permettant de transférer facilement les discussions entre Android et iOS.

Alors que WhatsApp n’a pas encore commencé à déployer la migration des discussions, un informateur fiable, WABetaInfo, a repéré un autre changement qui permettra aux utilisateurs de migrer les discussions vers un nouveau numéro de téléphone.

Au cas où vous ne seriez pas au courant, WhatsApp vous permet actuellement de transférer les discussions sur la même plateforme et non sur des plateformes différentes. Par conséquent, la fonction de migration des discussions entre les plateformes était déjà une fonctionnalité très attendue de WhatsApp pour 2021. Mais maintenant, si l’on en croit le nouveau rapport, WhatsApp apporte plus de flexibilité dans le processus de migration, ce qui devrait plaire aux utilisateurs qui changent souvent de smartphone.

Transfert des discussions et des médias

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, WhatsApp cherche à ajouter une nouvelle option « Transférer vers un autre numéro de téléphone ? » dans l’écran de migration des discussions. La meilleure partie est que ce transfert inclut à la fois l’historique des discussions et des médias. Cependant, comme le note WABetaInfo, vous ne pourrez pas migrer les discussions à tout moment.

Le flux de migration des discussions n’apparaît que lorsque vous associez un nouveau smartphone à votre compte WhatsApp.

WhatsApp n’a pas encore commencé à déployer la migration de l’historique des discussions sur Android et iOS, même en version bêta. Pour l’instant, nous devrons attendre que l’entreprise appartenant à Facebook finalise la fonctionnalité de migration de discussions et commence à la déployer auprès des utilisateurs de la version bêta.

Sécurisation des sauvegardes de chat

Dans un autre domaine, WhatsApp travaille actuellement à la sécurisation des sauvegardes de chat. La société a récemment été repérée en train de tester des sauvegardes de discussions qui sont chiffrées de bout en bout et sont stockées sur Google Drive. Alors que les discussions et les médias partagés entre des individus ou des groupes sont chiffrés de bout en bout, les sauvegardes automatiques ne le sont pas.

Puisque les sauvegardes des discussions et des médias sur Google Drive sous Android sont la solution de sauvegarde la plus couramment utilisée, WhatsApp devait s’assurer que cette faille est également couverte et que toute possibilité de fuite de données est évitée.

Cette fonctionnalité deviendra essentielle lorsque WhatsApp introduira le transfert de discussions entre systèmes d’exploitation ou le transfert de sauvegarde de discussions et de médias vers un nouveau numéro de mobile, ce qui permettra aux utilisateurs soucieux de leur vie privée d’avoir l’esprit tranquille.