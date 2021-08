Samsung pourrait créer un smartphone de jeu avec un ventilateur dédié

Presque tous les smartphones, en particulier les smartphones haut de gamme, sont capables de gérer les jeux mobiles, même ceux à forte intensité graphique. Cependant, les smartphones dédiés aux jeux ajoutent quelques fonctions spéciales destinées à faciliter la vie des joueurs. Il s’agit notamment d’empêcher les smartphones de chauffer à cause de toute cette activité.

Au lieu de se contenter de technologies de refroidissement avancées, certains smartphones pour les gamers se tournent vers la vieille école et placent des ventilateurs à l’intérieur du téléphone. Aussi ridicule que cela puisse paraître, Samsung a peut-être pris note, et elle pourrait mettre en place son propre ventilateur à l’avenir. Pour être clair, ce n’est pas encore une certitude, mais Samsung vient de réserver l’expression marketing pour une telle fonctionnalité.

Samsung fabrique des smartphones à peu près dans toutes les gammes de prix, mais n’a pas encore sorti de smartphone dédié aux jeux, comme ceux précédemment lancés par Xiaomi, ASUS et d’autres. Deux marques commerciales connexes que Samsung vient de déposer suggèrent que cela pourrait être sur le point de changer. Les marques, déposées en Europe pour des appareils mobiles et repérés par LetsGoDigital, concernent les expressions « Activate Fan Mode » et « Unleash Your Fan Power » — et il n’est pas nécessaire d’être le plus grand détective du monde pour en déduire qu’elles font référence à un ventilateur de refroidissement.

Si un smartphone a besoin d’un ventilateur de refroidissement, cela suggère que ses composants internes sont poussés à leur limite, et cela ressemble à un téléphone de jeu plutôt qu’à un autre flagship. Les autres smartphones de gaming que nous avons vus à ce jour utilisent tous une sorte de technologie de refroidissement avancée, y compris des ventilateurs.

Bien que les marques fassent brièvement référence aux smartphones et aux tablettes, il y a donc un lien, mais c’est évidemment que des suppositions à ce jour. En effet, il n’y a aucune garantie que Samsung travaille actuellement sur un smartphone de gaming ou qu’il va être lancé dans un proche avenir, mais c’est un dépôt intéressant.

Utile pour le Exynos 2200 ?

Bien sûr, les smartphones de Samsung ne sont pas brûlants lorsque l’on joue avec, mais ils peuvent souffrir d’un étranglement thermique dans ce sens. Cela pourrait être un problème particulier lorsque Samsung lancera son Exynos 2200, une puce qui devrait être équipée de la technologie graphique AMD. Samsung essaiera sûrement de faire passer un tel téléphone pour un smartphone de gaming et aura probablement besoin de systèmes de refroidissement supplémentaires pour compenser.

Évidemment, il ne s’agit encore que de conjectures basées sur un seul dépôt de marque. On s’attend à ce que Samsung se concentre d’abord sur un ordinateur portable basé sur le processeur ARM avec le fameux Exynos 2200, mais un smartphone de gaming pourrait également être envisagé. Qu’il s’agisse d’un smartphone dédié au jeu avec un ventilateur intégré est également une possibilité distincte, mais seulement une possibilité.

Si Samsung décide de faire le grand saut avec un smartphone de gaming, l’appareil rejoindra un domaine en pleine expansion.