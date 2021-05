Code With Me favorise la programmation en binôme

JetBrains a lancé Code With Me, un service de plug-in pour permettre aux développeurs du monde entier de travailler ensemble et d’apprendre les uns des autres. Code With Me est inclus dans la nouvelle version d’IntelliJ IDEA 2021.1 et est également compatible avec les autres IDE de JetBrains.

Le développement de logiciels est souvent entrepris comme un effort de collaboration, les développeurs écrivant du code ensemble et s’enseignant mutuellement, ce qui a été affecté par les injonctions à travailler à domicile et à maintenir une distance sociale.

Code With Me permet aux développeurs d’inviter des personnes à se joindre à eux dans leur IDE, afin d’étudier les problèmes ensemble, de réviser le code, de faire de la programmation en binôme, alias pair programming, et de collaborer efficacement en temps réel. Il prend en charge l’audio/vidéo et les chats, en plus des fonctionnalités habituelles des produits JetBrains telles que l’autocomplétion, la navigation intelligente, le débogage et même l’accès au terminal, qui sont disponibles pour les invités.

Les développeurs peuvent utiliser Code With Me de différentes manières :

Programmation en binôme – édition, test et débogage en collaboration

Programmation de groupe – développement simultané dans un seul IDE distant

Enseignement – inviter un ou plusieurs invités à suivre le code tout en l’expliquant

Entretiens – conduite d’entretiens techniques

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Édition simultanée – Examinez les problèmes, révisez et travaillez ensemble sur votre code en temps réel

Code Insight – Bénéficiez de toute la puissance de l’IDE, avec l’autocomplétion de code, la navigation et d’autres fonctionnalités de code insight, lorsque vous travaillez dans une session partagée dans l’invité Code With Me

Gestion des permissions – Configurez ce que les autres peuvent modifier et exécuter dans votre projet, ce qui est disponible en lecture seule et ce qui est complètement invisible pour vos invités.

Parfait en cette période de pandémie

Code With Me est proposé sous trois plans différents. Le plan communautaire gratuit permet un nombre illimité de sessions de collaboration de 30 minutes avec un maximum de 3 invités. Toute personne ayant un abonnement actif à un IDE JetBrains a automatiquement accès au plan Premium avec une durée de session illimitée, tandis que Enterprise fournit une solution sur site pour les organisations qui exigent une sécurité et un contrôle supplémentaires des données. En particulier, les données que vous partagez pendant une session Code With Me passent par les serveurs de JetBrains. Si, pour des raisons de sécurité, vous ne voulez pas utiliser les serveurs de JetBrains, les utilisateurs de l’entreprise peuvent contrôler l’infrastructure informatique et les données qui vont et viennent en configurant un serveur sur site.

Code With Me est intégré à IntelliJ IDEA 2021.1 avec des appels audio et vidéo intégrés, ainsi qu’une messagerie de chat. Ces nouvelles fonctionnalités aident les équipes à discuter de leur code, à partager leurs connaissances et à coopérer plus efficacement. Code With Me fonctionne aussi bien pour les réunions en tête-à-tête que pour les sessions de groupe avec des dizaines de participants. Les utilisateurs peuvent lancer des sessions audio et vidéo directement depuis leur IDE.

L’inclusion de Code With Me fait d’IntelliJ IDEA, et des autres IDE de JetBrains avec lesquels il est compatible – AppCode, CLion, GoLand, PhpStorm, PyCharm, RubyMine et WebStorm – des outils utiles pour la programmation en binôme à distance.