Facebook ignore l’interdiction de collecte de données imposée par l’Allemagne envers WhatsApp

La collecte de données par WhatsApp a été autorisée pendant 3 mois par le HmbBfDI. Entre-temps, il a été demandé au Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) de trancher l’affaire au niveau européen. Si le EDPB estime que WhatsApp est en violation avec la réglementation RGPD, une interdiction plus permanente sera mise en œuvre dans tous les États membres, y compris l’Allemagne et la France, jusqu’à ce que WhatsApp modifie ses politiques.

