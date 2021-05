HarmonyOS 2.0 de Huawei devrait être lancée avec deux smartwatches et deux tablettes

Avec l’introduction de HarmonyOS sur ces smartwatches pour la première fois, nous avons une interface utilisateur remaniée à attendre avec impatience, et la prise en charge des eSIM et de la connectivité cellulaire afin que vous puissiez faire plus depuis votre poignet.

L’interdiction commerciale des États-Unis à l’encontre de Huawei a contraint ce dernier à développer sa propre alternative à Android, et nous en sommes déjà à HarmonyOS 2.0. De nouvelles fuites suggèrent que la mise à jour logicielle va arriver en juin, aux côtés de deux nouvelles smartwatches et de deux nouvelles tablettes de Huawei.