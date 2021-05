Intel dévoile les processeurs Tiger Lake-H de 11e génération pour les ordinateurs portables

Après avoir lancé ses processeurs de bureau de 11e génération au début de l’année, Intel a annoncé aujourd’hui de nouveaux processeurs Core de série H de 11e génération pour les ordinateurs portables. L’entreprise affirme que ces nouveaux processeurs apporteront des améliorations significatives en matière de performances par rapport à leurs prédécesseurs.

L’entreprise a dévoilé 5 processeurs grand public, dont le processeur Intel Core i9-11980H de 11e génération. Les nouveaux processeurs pour les ordinateurs portables grand public d’Intel utilisent tous l’architecture Willow Cove de la société et sont construits sur la technologie SuperFin de 10 nm.

Plus ou moins, Intel vise à détrôner AMD de son trône, ou du moins à lui porter quelques coups ici et là. Tout en parlant des améliorations de performance et de jeu offertes par les nouveaux processeurs, Intel a également souligné comment le Core i9-11980H bat le AMD Ryzen 9 5900HX sur des jeux comme Hitman 3, Far Cry New Dawn, et Rainbow Six Siege. D’après les tests de la société, le Core i9-11980H enregistre une augmentation du taux d’images de 17 % dans Far Cry New Dawn, de 26 % dans Grid 2019 et de 21 % dans Rainbow Six Siege par rapport au Ryzen 9 5900HX.

La société a également souligné les améliorations de performance pour les créateurs de contenu, revendiquant un montage vidéo 20% plus rapide dans After Effects, et un montage photo 22% plus rapide dans Photoshop par rapport à la précédente génération du Core i9-10980HK.

Concernant les spécifications, les processeurs Tiger Lake-H seront dotés de 44 voies PCIe (20 PCIe Gen 4 et 24 PCIe Gen 3.0), de la prise en charge du Thunderbolt 4 avec une bande passante de 40 Gb/s, de la technologie Intel Rapid Storage et d’une mémoire vive DDR4-3200 MHz pouvant atteindre 128 Go.

Cores/Threads Graphics L3 Cache Base clock 1-2 Core Turbo 4-Core Turbo 6-Core Turbo 8-Core Turbo Intel Core i9-11980HK 8/16 Intel UHD 24MB 2.6GHz 5.0GHz* 4.9GHz 4.7GHz 4.5GHz Intel Core i9-11900H 8/16 Intel UHD 24MB 2.5GHz 4.9GHz* 4.8GHz 4.6GHz 4.4GHz Intel Core i7-11800H 8/16 Intel UHD 24MB 2.3GHz 4.6GHz 4.5GHz 4.4GHz 4.2GHz Intel Core i5-11400H 6/12 Intel UHD 12MB 2.7GHz 4.5GHz 4.3GHz 4.1GHz N/A Intel Core i5-11260H 6/12 Intel UHD 12MB 2.6GHz 4.4GHz 4.2GHz 4.0GHz N/A

Processeurs Core vPro et Xeon de 11e génération

Parallèlement aux processeurs grand public, la société a également annoncé de nouvelles puces destinées aux entreprises. Ces processeurs prennent en charge la technologie vPro d’Intel et sont menés par le Core i9-11950H d’Intel et les processeurs de la série Xeon W-1100. Ces processeurs centrés sur les entreprises seront dotés de fonctions de sécurité spécifiques, notamment Intel Hardware Shield avec une nouvelle technologie de détection des menaces, Total Memory Encryption et Active Management Technology.

L’entreprise affirme que le nouveau Core i9-11950H est 29 % plus rapide que son prédécesseur en ce qui concerne le développement de produits, tandis que le saut de performance sera de 12 % dans les services financiers et de 29 % dans les charges de travail liées aux médias et au divertissement.

Bien entendu, ces chiffres sont basés sur les tests effectués par Intel sur ses propres produits. Espérons que j’aurais bientôt l’occasion de tester d’autres ordinateurs portables équipés des derniers processeurs Tiger Lake-H de 11e génération afin de tirer mes propres conclusions sur les améliorations offertes par ces processeurs et de les comparer aux chipsets AMD.