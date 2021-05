La bande-annonce de Venom 2 dévoile la suite du super-héros joué par Tom Hardy

Venom: Let There Be Carnage, la suite du film Venom de 2018, a obtenu sa première bande-annonce avant sa sortie le 24 septembre, qui a été retardée par la pandémie que l’on connait tous aujourd’hui. Cette bande-annonce promet plus de comédie policière et le jeu excessif de Tom Hardy qui ont fait de l’original un film étonnamment amusant.

Après le dernier film, la bande-annonce montre que Eddie Brock et le symbiote Venom sont parvenus à une sorte de paix domestique : un panneau « interdit de manger les gens » est accroché au mur de l’appartement de Brock, et Venom aide Eddie à préparer le petit-déjeuner dans ce qui pourrait être la pire imitation de Ratatouille de tous les temps. Il essaie.

Ensuite, l’action est déportée sur Cletus Kasady (joué par Woody Harrelson), un tueur en série qui met la main sur son propre symbiote, Carnage, ce qui donne lieu à la bagarre principale du film. (On peut supposer que le film expliquera pourquoi Kasady a été choisi, parmi tous les autres, pour être le cobaye d’un symbiote extraterrestre incroyablement puissant).

Malgré l’accent mis presque exclusivement sur les méchants de Spider-Man dans la bande-annonce, il n’y a toujours aucun signe du héros de la toile lui-même (qu’il soit joué par Tom Holland, Andrew Garfield ou Tobey Maguire). Cela est probablement dû aux négociations complexes qui entourent l’apparition du personnage dans les films de Marvel Cinematic Universe de Disney.

Venom et sa suite sont produits par Sony, et non par les Marvel Studios de Kevin Feige, qui produisent les films Holland Spider-Man et presque tous les autres grands films Marvel en action ces temps-ci.

Uniquement au cinéma

À noter également que la bande-annonce met l’accent sur le fait que Venom : Let There Be Carnage sortira exclusivement au cinéma. Avec le déploiement des vaccins et la réouverture des cinémas, il semble que Sony mise beaucoup sur le fait que les foules seront prêtes à se déplacer en personne pour voir le film le 24 septembre.

Venom: Let There Be Carnage sortira en format standard, avec Real D 3D, avec le son Dolby Cinema, et dans les salles IMAX. Il est édité par Columbia Pictures avec Sony Pictures Entertainment.