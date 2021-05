Le premier produit de Nothing, les écouteurs Ear 1, sera lancé en juin

Le Nothing Ear 1 est le nom d’un ensemble d’écouteurs qui sera lancé en juin prochain. Il s’agit du premier produit de la nouvelle société fondée par l’ancien cofondateur de OnePlus, Carl Pei. Toutefois, cette annonce s’accompagne également d’un avertissement de la part de Nothing.

La mission de Nothing est de « supprimer les barrières entre les gens et la technologie pour créer un avenir numérique transparent qui se ressemble, se vit et ne se sent comme rien d’autre », mais ceux qui espèrent voir cette vision se concrétiser avec le premier appareil de la société pourraient être déçus. Le communiqué de presse qui confirme le nom Ear 1 et le lancement en juin poursuit en mentionnant que « Ear 1 n’est pas encore à la hauteur ». Il poursuit : « Les plus grandes visions ne se réalisent pas en appuyant sur un interrupteur, mais plutôt grâce à d’innombrables petites réussites. Ear 1 n’est qu’un début, la première étape d’un long et passionnant voyage à venir ».

« Le design est toujours top secret, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est que Ear 1 combine des notes de transparence, des formes iconiques et des fonctionnalités raffinées. C’est le point de départ qui définira l’art, la confiance et le savoir-faire qui porteront nos produits et services pour les années à venir » explique Carl Pei.

Alors que les écouteurs Ear 1 ne sont pas confirmés comme étant de véritables écouteurs sans fil comme les AirPods d’Apple dans le communiqué de presse (ils sont juste désignés comme des « écouteurs »), la précédente confirmation de la firme qu’elle lancera un ensemble d’écouteurs sans fil en 2021 et l’annonce de ses écouteurs sans fil véritables Concept 1 suggèrent qu’il n’y aura aucun fil présent ici.

Alors que les Nothing Ear 1 n’ont pas encore été lancés — ce sera le cas en juin — et encore moins disponibles à l’achat, il semble que leurs successeurs soient déjà envisagés.

Les Nothing Ear 2 déjà en préparation ?

La déclaration de Nothing est la suivante : « Pouvez-vous deviner comment s’appelleront les successeurs ? Bien. Nous aussi ». C’est un indice assez fort que nous verrons les écouteurs Nothing Ear 2 rapidement. Peu d’autres informations ont été révélées sur les écouteurs Ear 1, mais Nothing mentionne qu’ils auront une « esthétique dépouillée », ce qui, si l’on en croit la silhouette de l’image en haut de cet article, pourrait les amener à emprunter des éléments de design aux Sony WF-1000XM3 et aux tiges des AirPods d’Apple.

Bien évidemment, les écouteurs Ear 1 vont entrer sur le marché très concurrentiel des écouteurs sans fil, où un certain nombre de noms bien établis proposent déjà des offres solides. Pour que les Ear 1 se démarquent et attirent les clients, ils devront proposer quelque chose de radicalement différent — probablement dans plus d’un domaine si l’on considère le design, le prix, la qualité audio et la fonctionnalité.