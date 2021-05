Lenovo présente sa nouvelle tablette Android avec un port HDMI

Lenovo vient d’annoncer une tablette Yoga avec un port HDMI sur Weibo, le populaire réseau social chinois. Comme un écran portable, la nouvelle tablette pourrait servir de second écran pour votre ordinateur portable ou vous aider à jouer à des jeux sur consoles en déplacement.

Mais, les détails sur la tablette sont pratiquement inexistants. La publication Weibo de Lenovo est courte et contient juste une photo de la tablette jouant à Mario Kart depuis une console Nintendo Switch. Malgré tout, il s’agit probablement de la tablette « Lenovo Yoga X » vue dans des documents ayant fait l’objet d’une fuite l’année dernière.

Voici la publication Weibo de Lenovo dans un français approximatif grâce à Google Translate :

Ta peut aussi jouer à des jeux 🎮

Prise en charge de HDMI dans l’écran d’ordinateur portable de la console de jeu, accès facile

Facile à transporter, facile à étendre, bon compagnon pour le divertissement quotidien [Glutton]

# YOGA2021 ## YOGA 质量 人生 ## LenovoYOGA Tablet #

Selon certains médias, il s’agirait d’un écran externe et non d’une tablette. En effet, la chose la plus intéressante sur l’image est qu’elle montre la tablette connectée à un dock de la Nintendo Switch et affichant Mario Kart Deluxe 8.

Vous pouvez aussi vraisemblablement débrancher la Switch (ou tout ce qui est branché), et utiliser l’appareil comme une tablette autonome.

Pas encore un lancement clair

En effet, Lenovo appelle clairement cet appareil une tablette dans son message sur Weibo (#YOGA 平板). Elle arbore également un design traditionnel des tablettes Yoga, avec une épaisse base cylindrique où vous trouverez les batteries et qui vous permet de tenir la tablette par l’extrémité épaisse comme s’il s’agissait d’un magazine plié, et une béquille intégrée.

Cela dit, le manque de détails dans l’annonce de Lenovo laisse perplexe, notamment sur le fait quand elle sera commercialisée et combien elle coûtera. Nous ne savons pas non plus si elle sera lancée en dehors de la Chine.