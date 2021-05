Voici le nouveau sabre laser Star Wars : Galactic Starcruiser de Disney pour 2022

Avec cette vidéo de 13 secondes, Disney vient de faire tomber la mâchoire de tous les fans de Star Wars avec un nouveau « vrai » sabre laser. Disney dévoile également les détails de son expérience Galactic Starcruiser à Walt Disney World.

Dans la vidéo, on voit une personne déguisée en Rey qui fait face à la caméra. Puis il se retourne et allume un tout nouveau sabre laser qui comporte un rayon qui sort de la poignée. Suit un écran noir où il est écrit : « Vous le verrez en premier lorsque Star Wars : Galactic Starcruiser ouvrira à Walt Disney World Resort en 2022 ».

Le sabre laser a été créé par Walt Disney Imagineering Research and Development. Les visiteurs qui découvriront Star Wars : Galactic Starcruiser seront également parmi les premiers à le voir en action. Sean Hollister, de The Verge, a écrit un fascinant article sur le fonctionnement du brevet de Disney pour ce sabre laser et qui sait ? Peut-être que le sabre laser pourrait être disponible à l’achat dans le futur.

Star Wars: Galactic Starcruiser

Disney a également révélé davantage de détails sur sa nouvelle aventure de deux jours de Star Wars : Galactic Starcruiser, qui débutera en 2022 au Walt Disney World Resort. Il a déclaré que cette expérience amusante se veut entièrement immersive, où même vos conversations et vos décisions contribueront à façonner le déroulement de votre voyage personnel.

L’expérience palpitante de deux jours commence par le rassemblement des visiteurs au terminal de l’événement pour être transportés vers le croiseur stellaire Halcyon par une capsule de lancement en faisant un saut hyperspatial vers une galaxie très, très lointaine (non, pas vraiment). Vous pouvez voir l’art conceptuel de l’événement ci-dessous :

Dès votre arrivée, vous sortirez de la rampe de lancement et entrerez dans le monde de Star Wars : Galactic Starcruiser. Au cours de votre séjour, vous verrez de nouveaux personnages et des personnages bien connus, vous profiterez d’expériences gastronomiques, vous explorerez le croiseur stellaire Halcyon et vous utiliserez les systèmes de navigation et de défense du navire, vous vous entraînerez aux techniques ancestrales du sabre laser et vous monterez même à bord d’un transport vers Batuu pour poursuivre votre aventure autour de Star Wars : Galaxy’s Edge.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Star Wars : Galactic Starcruiser, n’hésitez pas à consulter le site officiel de Disney consacré à cet événement. Vous pourrez également vous y inscrire pour recevoir des mises à jour jusqu’à son ouverture en 2022.