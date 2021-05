Microsoft va complètement supprimer Adobe Flash de Windows

Depuis des mois, Microsoft avertit les utilisateurs que la fin est proche pour Adobe Flash Player. Adobe a cessé de prendre en charge Flash le 1er janvier 2021. Le problème de Flash Player était qu’il était à l’origine de nombreuses attaques contre les utilisateurs de Windows, ce qui en faisait un risque pour la sécurité. Aujourd’hui, Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour de Windows dont le but est de complètement supprimer Flash Player de l’OS, abandonnant ainsi le logiciel d’Adobe une fois pour toutes.

Adobe a déjà abandonné la prise en charge de Flash Player en janvier dernier, et tous les navigateurs ont également abandonné ce composant, et Microsoft se prépare maintenant à abandonner ce logiciel également. En effet, Microsoft a déjà supprimé la prise en charge de Flash dans son navigateur Edge par une mise à jour que beaucoup de personnes ont reçue et automatiquement installée.

Pour ce faire, Microsoft a annoncé une mise à jour de Windows dédiée qui sera d’abord disponible en preview en juin, avant d’être envoyée à tous les appareils de production un mois plus tard.

La mise à jour est déployée sous le nom KB4577586, et selon Microsoft, elle sera proposée à tous les appareils fonctionnant sous Windows 7, Windows 10 et Windows Server 2012.

« À partir de juin 2021, la KB4577586 “Update for Removal of Adobe Flash Player” sera incluse dans la mise à jour Preview Update de Windows 10, version 1809 et les plateformes supérieures. Elle sera également incluse dans chaque dernière mise à jour cumulative ultérieure », explique Microsoft.

Disponible en mise à jour manuelle

L’entreprise révèle également que la version 21H1 de Windows 10, qui devrait être poussée ce mois-ci, serait lancée sans Flash Player. Les appareils qui fonctionnent déjà avec une version de Windows 10 et qui sont ensuite mis à jour vers 21H1 perdront Flash Player lors de l’installation de la nouvelle version. « À partir du 20 juillet 2021, la KB4577586 “Update for Removal of Adobe Flash Player” sera incluse dans la dernière mise à jour cumulative pour Windows 10, versions 1607 et Windows 10, version 1507. La KB sera également incluse dans le Rollup mensuel et la Security Only Update pour Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard », précise Microsoft.

D’autre part, les clients qui souhaitent supprimer manuellement Flash Player de leurs appareils peuvent déjà télécharger cette mise à jour Windows dédiée depuis le catalogue de mises à jour de Microsoft sur cette page.

Si certaines entreprises et certains utilisateurs utilisent couramment des applications nécessitant Flash, la mort de Flash n’est pas une surprise. La fin de vie de Flash dure depuis des années. Les principaux navigateurs abandonnaient le support en 2016, et Adobe elle-même a cessé de supporter le format hérité à la fin de l’année dernière. Le support ayant pris fin, Internet Archive propose désormais une sauvegarde de milliers d’anciens jeux et animations Flash pour tenter de préserver une partie importante de l’histoire d’Internet.