La marque Galaxy Z Fold confirme la présence d’une tablette pliable

Le fait que Samsung ait seulement demandé une marque pour le nom « Z Fold » suggère qu’elle est sur le point de l’utiliser dans un sens plus large. Toutefois, il faudra surveiller si la Galaxy Z Fold Tab sera incluse dans l’événement du mois de juillet durant lequel on attend le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 .

