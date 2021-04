WhatsApp va ajouter des contrôles de vitesse de lecture pour les messages vocaux

Il semble que WhatsApp fasse une mise à jour côté serveur pour tester la fonctionnalité, car elle n’est pas disponible sur mon smartphone exécutant la même version bêta 2.21.9.4 de WhatsApp. Nous pouvons nous attendre à une disponibilité plus large dans les semaines à venir et à une version stable peu après.

En ce qui concerne l’utilisation de la fonction, le rapport indique qu’ il y aura trois vitesses de lecture — 1x, 1,5 x et 2x . Cela signifie que vous pouvez uniquement accélérer la note vocale et non la ralentir. Vous pouvez appuyer sur le symbole de la vitesse de lecture pour modifier la vitesse actuelle du message vocal WhatsApp.