YouTube permet d’économiser des données grâce à de nouvelles options de résolution vidéo

Si vous êtes frustré par le niveau de contrôle offert par l’application mobile YouTube en matière de résolution vidéo, l’ajout d’options encore plus précises sera le bienvenu.

En effet, l’application mobile de YouTube pour iOS et Android dispose désormais de nouveaux paramètres vidéo qui permettent d’économiser un peu plus de données lorsque vous regardez des vidéos en déplacement, comme le rapporte MacRumors. En plus des résolutions spécifiques dans le lecteur vidéo, vous pouvez maintenant basculer entre trois modes distincts qui favorisent la qualité de lecture, l’utilisation des données ou ce qui fonctionne le mieux pour votre connexion Internet actuelle.

En effet, une récente mise à jour côté serveur de l’application mobile YouTube a ajouté des options supplémentaires, en plus des options incrémentielles et des résolutions automatiques. Auparavant, l’option automatique était la seule sélection secondaire que vous pouviez faire au-delà des options « avancées » ou incrémentielles.

Vous connaissez peut-être déjà le mode « auto », qui est le paramètre par défaut de la plupart des vidéos et qui ajuste automatiquement la résolution de la vidéo en fonction de votre vitesse d’accès à Internet afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Les nouveaux ajouts de YouTube sont le mode « Haute qualité », qui utilise plus de données lorsqu’il n’y a pas de connexion Wi-Fi et qui est réglé par défaut sur 720p, et un mode « économiseur de données » qui plafonne à 480p.

Bien que ces modes permettent de procéder à des ajustements rapides de la résolution en fonction d’un scénario, il est toujours possible d’aller plus loin et d’obtenir des résolutions spécifiques. Et tout ajustement de la résolution peut être défini pour la vidéo spécifique que vous regardez ou pour l’ensemble du système pour tout ce que vous regardez, avec des comportements spécifiques pour les réseaux Wi-Fi et mobiles.

Des paramètres plus compréhensibles

YouTube dispose depuis un certain temps déjà de paramètres de résolution et de moyens d’empêcher l’application de télécharger/diffuser des vidéos HD, mais cette fonctionnalité automatise le processus d’économie de données et le reformule de manière à le rendre plus facile à comprendre.

Les nouveaux paramètres vidéo de YouTube ne sont pas une solution miracle, mais ils permettent de passer plus facilement à une résolution acceptable pour l’opérateur sans avoir à y réfléchir.