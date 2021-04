Huawei n’est plus dans le top 5 du marché des smartphones, OPPO impressionne

Samsung et Apple sont toujours respectivement en première et deuxième position , mais leur croissance n’est pas aussi remarquable que celle des autres. Il reste à voir si la crise actuelle de l’approvisionnement en puces finira par affecter ces chiffres ou si, par miracle, Huawei parvient à récupérer un peu d’espace au prochain trimestre, une fois que la série de smartphones Huawei P50 aura été lancée.

Alors que Huawei continue d’essayer de trouver de nouvelles sources de revenus et a pratiquement externalisé sa division smartphone sous la forme de la marque Honor, désormais indépendante, OPPO a récemment présenté une variété de nouveaux appareils dans toutes les catégories de prix. Les nouveaux modèles sont apparemment très bien accueillis, et OPPO peut donc espérer voir ses chiffres de vente augmenter.

Parmi les marques chinoises, Huawei a toutefois quitté le top 5 pour la première fois depuis de nombreuses années. Xiaomi, OPPO et Vivo occupent désormais ces places convoitées alors que les entreprises étendent leur territoire en dehors de la Chine. Vivo a été noté comme ayant eu la croissance la plus impressionnante de l’ordre de 85 % en comparant les premiers trimestres 2020 et 2021.